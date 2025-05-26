科博館39年來首度調漲票價 7月起展示場全票變120元

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）國立自然科學博物館展示場票價39年未調漲，為反映營運成本、維持參觀品質，7月起展示場全票票價自新台幣100元調漲為120元，恐龍卡辦卡費由每張300元調漲為360元。

7月起12歲以上學生與20人以上一般團體票由70元調漲為90元；20人以上學生團體、6歲以上未滿12歲兒童及65歲以上長者（假日）由50元調漲為60元。

此外，原有優惠政策延續實施，身心障礙者與陪同者、未滿6歲兒童、65歲以上長者（平日）及持志工榮譽卡者仍可免費入館。植物園、科學中心、太空劇場、立體劇場及3園區（921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區與鳳凰谷鳥園生態園區）票價不變。

科博館今天發布新聞稿表示，科博館1986年開館起就未調票價，7月起調漲展示場票價、恐龍卡辦卡費、場地使用費，並新增921地震教育園區地震體驗平台使用費標準。

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此外，立體劇場驗票口已改頭換面，7月起不再播放3D影片，將轉型「必可飛劇場（Miracle Soar Theater）」，以新形態營運。

科博館長黃文山表示，近年館內持續更新多項展示場與設施，維繫營運重要設備「內部空調系統」去年起陸續汰換，這次調漲依相關成本計算與評估訂定，希望保有親民理念之餘，讓場館有足夠量能支應長期營運，提供大眾兼具舒適與專業觀展環境。（編輯：李明宗）1140526