台中科博館前行人號誌燈 恐龍替代小綠人還會噴火

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）民眾過馬路，依據行人號誌燈中的「小綠人」決定前進或停止。國立科學博物館前的行人號誌燈，「恐龍」取代了小綠人，綠燈時快步走，紅燈時會生氣噴火，逗趣萌樣吸引民眾朝聖。

恐龍版的行人號誌燈是台中市交通局與國立自然科學博物館合作的創意。科博館也在臉書專頁（Facebook）貼文，門口又變熱鬧了，多了6個有恐龍動畫的行人號誌，過馬路也要可可愛愛，文末還提醒民眾，想拍恐龍也要記得要留意左右來車。

恐龍取代小綠人提醒行人過馬路，有民眾表示，因臨近科博館，使用恐龍圖案感覺非常有感，可愛萌樣也讓人眼睛為之一亮。也有人敲碗，希望可以在更多路口都能推出，增添生活中的趣味感。

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交通局表示，科博館與勤美集團針對社區營造申請試辦，在館前路跟博館路口、館前路跟台灣大道口播放的是小朋友最喜歡的恐龍，公益路與中興街口則是小狗圖案。

不少民眾過馬路時發現號誌，十分驚喜，紛紛拿起手機拍照，交通局也指出，在人潮較多的商圈大路口也都設有特色號誌宣導，呼籲民眾過馬路時，還是要注意停看聽，遵守交通安全。（編輯：李淑華）1140316