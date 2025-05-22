加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台鹽綠能弊案 陳啓昱等3人聲請交保遭駁延押2月
首頁 / 地方

科博館丹尼索瓦人到台灣特展 見證古人類演化地圖

2025/5/22 16:48（5/22 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立自然科學博物館22日起推出特展「丹尼索瓦人到台灣」，展出澎湖原人真品化石，該化石亦被證實為男性丹尼索瓦人的下顎骨。中央社記者趙麗妍攝 114年5月22日
國立自然科學博物館22日起推出特展「丹尼索瓦人到台灣」，展出澎湖原人真品化石，該化石亦被證實為男性丹尼索瓦人的下顎骨。中央社記者趙麗妍攝 114年5月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中22日電）國立自然科學博物館推出「丹尼索瓦人到台灣」特展，展示「澎湖原人」真品化石並證實此為1名男性的丹尼索瓦人的下顎骨，帶領民眾一窺澎湖水道海底塵封已久的古老人類之謎。

科博館今天在第一微型特展室推出「丹尼索瓦人到台灣」，展期至7月20日止。走入展場即可看見「丹尼索瓦人模型」。策展人、科博館地質學組研究員張鈞翔分享，「丹尼索瓦人模型」由館內地質學組技術員游書桓塑造，耗時1個多月，以科學研究為基礎，融合雕塑藝術，生動呈現這名史前人類的體貌特徵。

他說，根據現有的右下顎骨及科學考據，這名丹尼索瓦人為年輕男性，下顎骨寬大粗壯，臼齒體積大，嘴部結構厚實強健，擁有發達的咀嚼肌與斜方肌。

張鈞翔提到，澎湖原人下顎骨化石研究，花費10多年時間，結合多名國內外學者合作，最終透過骨骼與牙齒殘存的古蛋白質分析，確認澎湖原人就是男性的丹尼索瓦人，為古人類的演化支系添上一筆重要紀錄。

「丹尼索瓦人到台灣」特展展出「來自海底的化石瑰寶」、「從澎湖1號說起」、「揭露丹尼索瓦人的證據」、「古蛋白質的新工具」。展場佈置澎湖水道漁船打撈模擬場景，還原化石經過底拖網作業從海底重見天日的過程，搭配傳統漁網及漁船底拖影像實錄，引領觀眾感受撈出化石的驚奇時刻。

策展團隊展出同樣從澎湖水道打撈上岸的鹿角與象牙化石，化石表面可見明顯的人為砍痕，顯示當時的澎湖原人與相伴相生的動物群已有密切互動，這些痕跡可能來自偶發的狩獵行為，也可能反映出人們當時已具備利用動物資源的知識與技術。

google news透過 Google News追蹤中央社

科博館長黃文山表示，這項突破性研究，重寫人類演化地圖，更讓台灣在國際古生物研究領域發光發熱，今年4月躍上國際期刊「Science」。

研究團隊持續透過這些珍貴材料，逐步解開丹尼索瓦人到台灣的生態環境適應與演化之謎。科博館文教基金會董事長李家維指出，期盼學界盡快啟動跨國整合型研究計畫，重建末次冰期丹尼索瓦人眼中的台灣樣貌。（編輯：張銘坤）1140522

#國立自然科學博物館
#張鈞翔
#丹尼
國立自然科學博物館22日起推出特展「丹尼索瓦人到台灣」，策展人張鈞翔（右）指出，現場展出的「丹尼索瓦人模型」為館內地質學組技術員游書桓塑造，耗時1個多月，以科學研究為基礎融合雕塑藝術，生動呈現這名史前人類的體貌特徵。中央社記者趙麗妍攝 114年5月22日
國立自然科學博物館22日起推出特展「丹尼索瓦人到台灣」，策展人張鈞翔（右）指出，現場展出的「丹尼索瓦人模型」為館內地質學組技術員游書桓塑造，耗時1個多月，以科學研究為基礎融合雕塑藝術，生動呈現這名史前人類的體貌特徵。中央社記者趙麗妍攝 114年5月22日
國立自然科學博物館22日起推出特展「丹尼索瓦人到台灣」，展示「澎湖原人」真品化石，帶領民眾一窺在澎湖水道海底塵封已久的古老人類之謎。中央社記者趙麗妍攝 114年5月22日
國立自然科學博物館22日起推出特展「丹尼索瓦人到台灣」，展示「澎湖原人」真品化石，帶領民眾一窺在澎湖水道海底塵封已久的古老人類之謎。中央社記者趙麗妍攝 114年5月22日
丹尼
戰火中的堅韌：以色列被俘人質父親的抗爭與期盼
張鈞翔
澎湖漁民撈起化石證實是遠古丹尼索瓦人 數萬年前分布台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：