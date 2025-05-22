科博館丹尼索瓦人到台灣特展 見證古人類演化地圖

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）國立自然科學博物館推出「丹尼索瓦人到台灣」特展，展示「澎湖原人」真品化石並證實此為1名男性的丹尼索瓦人的下顎骨，帶領民眾一窺澎湖水道海底塵封已久的古老人類之謎。

科博館今天在第一微型特展室推出「丹尼索瓦人到台灣」，展期至7月20日止。走入展場即可看見「丹尼索瓦人模型」。策展人、科博館地質學組研究員張鈞翔分享，「丹尼索瓦人模型」由館內地質學組技術員游書桓塑造，耗時1個多月，以科學研究為基礎，融合雕塑藝術，生動呈現這名史前人類的體貌特徵。

他說，根據現有的右下顎骨及科學考據，這名丹尼索瓦人為年輕男性，下顎骨寬大粗壯，臼齒體積大，嘴部結構厚實強健，擁有發達的咀嚼肌與斜方肌。

張鈞翔提到，澎湖原人下顎骨化石研究，花費10多年時間，結合多名國內外學者合作，最終透過骨骼與牙齒殘存的古蛋白質分析，確認澎湖原人就是男性的丹尼索瓦人，為古人類的演化支系添上一筆重要紀錄。

「丹尼索瓦人到台灣」特展展出「來自海底的化石瑰寶」、「從澎湖1號說起」、「揭露丹尼索瓦人的證據」、「古蛋白質的新工具」。展場佈置澎湖水道漁船打撈模擬場景，還原化石經過底拖網作業從海底重見天日的過程，搭配傳統漁網及漁船底拖影像實錄，引領觀眾感受撈出化石的驚奇時刻。

策展團隊展出同樣從澎湖水道打撈上岸的鹿角與象牙化石，化石表面可見明顯的人為砍痕，顯示當時的澎湖原人與相伴相生的動物群已有密切互動，這些痕跡可能來自偶發的狩獵行為，也可能反映出人們當時已具備利用動物資源的知識與技術。

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科博館長黃文山表示，這項突破性研究，重寫人類演化地圖，更讓台灣在國際古生物研究領域發光發熱，今年4月躍上國際期刊「Science」。

研究團隊持續透過這些珍貴材料，逐步解開丹尼索瓦人到台灣的生態環境適應與演化之謎。科博館文教基金會董事長李家維指出，期盼學界盡快啟動跨國整合型研究計畫，重建末次冰期丹尼索瓦人眼中的台灣樣貌。（編輯：張銘坤）1140522

國立自然科學博物館22日起推出特展「丹尼索瓦人到台灣」，策展人張鈞翔（右）指出，現場展出的「丹尼索瓦人模型」為館內地質學組技術員游書桓塑造，耗時1個多月，以科學研究為基礎融合雕塑藝術，生動呈現這名史前人類的體貌特徵。中央社記者趙麗妍攝 114年5月22日

國立自然科學博物館22日起推出特展「丹尼索瓦人到台灣」，展示「澎湖原人」真品化石，帶領民眾一窺在澎湖水道海底塵封已久的古老人類之謎。中央社記者趙麗妍攝 114年5月22日