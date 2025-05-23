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義大利承認女同志伴侶子女合法性 出生可登記2位母親

2025/5/23 07:12（5/23 07:50 更新）
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2023年3月義大利政府要求米蘭市議會停止為同性伴侶的子女登記後，許多同性家長帶著孩子參加抗議活動。（路透社）
2023年3月義大利政府要求米蘭市議會停止為同性伴侶的子女登記後，許多同性家長帶著孩子參加抗議活動。（路透社）
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（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）義大利憲法法庭今天通過，承認2位女同志伴侶所生子女的合法性。女同志伴侶以輔助生殖方式產下的孩子，可立即擁有2位母親，無需另採特殊收養途徑，這些嬰孩一出生就可以登記為2位女性的子女。

義大利內政部2023年裁定，拒絕承認一對女同志伴侶葛林達（Glenda Giovannardi）與伊莎貝拉（Isabella Passaglia）在西班牙透過輔助生殖擁有的小孩。義大利憲法法院今天通過第68號判決，駁回這項裁定。

憲法法官認為，義大利政府禁止承認女同性戀伴侶以輔助生殖方式所生的子女，是對此類子女的歧視。法官指出，如同異性戀夫婦，任何伴侶決定採用輔助生殖技術生育小孩時，都共同承擔了承諾，此一抉擇實際決定了其雙親角色。

不過義大利目前並未開放同性伴侶採取輔助生殖方式，因此義大利女同志仍須先前往其他國家，以合法途徑接受捐精懷孕。

此外，義大利法令也規定，禁止單身女性以輔助生殖方式懷孕。義大利憲法法院今天公布的第69號判決認為，這項法令並不違憲。

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義大利現行法令規定，只有異性戀夫婦才能獲得輔助生殖服務，基於責任而非血緣的養育方式，容許一名男性在同意配偶透過捐精懷孕生產後，立即成為孩子的父親。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，法國自2021年起，開放所有女性（包括單身女性、女同志）使用輔助生殖技術，可透過匿名捐贈者進行人工授精，年齡上限為43歲，其他已全面開放的歐洲國家還包括西班牙、丹麥、英國、芬蘭等。（編輯：陳慧萍）1140523

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