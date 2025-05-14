加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金曲獎入圍名單／蔡健雅戴佩妮搶歌后 蕭煌奇李榮浩爭歌王
首頁 / 政治

同婚6週年 綠委籲衛福部儘速提出人工生殖法草案

2025/5/14 11:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北14日電）民進黨立委黃捷今天說，5月17日是「國際不再恐同日」，也是同婚三讀通過6週年，希望針對單身女性及女同志配偶的人工生殖法應鬆綁，請衛福部儘速提出草案，另外，也應再加強性平教育。

民進黨立委黃捷、吳沛憶上午與彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會共同舉辦「同婚六週年，性平再進步」記者會。

黃捷說，台灣在同婚通過6年以來，已有1萬2683對同志伴侶登記結婚，專法通過只是起點，包括跨國同婚、收養制度也不斷精進。希望能再往前一步，去年她和吳沛憶都各自提出人工生殖法草案，盼讓可以實現生育自主權的單身女性、女同志適用人工生殖法，而不是只有不孕症的異性戀夫妻可以使用。

黃捷表示，衛福部曾答應要將脫鉤版本的草案盡快送出，呼籲行政院、衛福部趕快送出讓單身女性、女同志可以使用的人工生殖法草案，因為每個女性都在跟時間賽跑，適合生育年齡僅有一段期間，要把握時間讓更多單身女性、女同志受惠。

黃捷指出，性平教育部分，金門某國中竟赤裸裸在考卷歧視同志、女性，用不堪入目字眼羞辱。台灣的性平教育顯然還有很多事情要做、要持續努力，除教育部要徹查之外，也希望性平教育落實在台灣每個角落。

吳沛憶表示，性別平權要往前推進，不斷革命、抗爭，因為稍微不注意就可能往後倒退。她希望這屆立法院能送出人工生殖法，提出脫鉤版本，讓單身女性、女同志可以先適用，這對很多人的生命來說，是很重要的一線曙光，專家學者也認為這是可行方案。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳沛憶說，女性可以選擇不結婚、不生育，但她希望衛福部盡快提出草案，讓女性多一個身體的自主選擇權。性平教育是一輩子要努力的目標，政府有更大責任，性平主流化當然應包括同志教育主流化，在教材、家庭教育中都要落實。

彩虹平權大平台政治倡議暨培力專案主任翁鈺清指出，政府對人工生殖法的修法立場反覆，民調顯示，對女同志使用人工生殖的支持度，從去年的61.4%降到57.7%，反映民眾對政策遲未推進而感到迷惘。她呼籲衛福部儘速提出草案，給希望能生養小孩的女性一個最好的禮物。（編輯：楊凱翔）1140514

#教育部
#民進黨
#立法院
#同婚
#吳沛憶
#黃捷
#衛福部
#人工生殖法
#性平教育
#不孕症
黃捷
立委辦座談會 籲政府重視追星人權益推動改革高雄雙罷劫負責人父親宣布解散總部 2領銜人否認
吳沛憶
藍營衝刺罷雙吳 動員宣傳車掃街收連署書傳盧秀燕罷免投票前表態選黨主席 黃國昌：不便評論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：