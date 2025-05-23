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華爾街日報：五角大廈考慮自南韓撤出4500名美軍

2025/5/23 07:19（5/23 07:50 更新）
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圖為駐韓美軍與南韓軍隊舉行聯合軍演。（圖取自駐韓美軍網頁usfk.mil）
圖為駐韓美軍與南韓軍隊舉行聯合軍演。（圖取自駐韓美軍網頁usfk.mil）
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（中央社記者廖漢原紐約22日專電）「華爾街日報」報導，美國國防部考慮研擬自南韓撤出約4500名部隊至關島等印太區域。駐韓美軍約為2萬8500人，降低駐軍恐將引起南韓、日本與菲律賓等美國盟友的緊張不安。

華爾街日報（Wall Street Journal）引用知情國防官員的說法，川普（Donald Trump）政府考慮自南韓撤出數千名美軍，這項計畫可能在憂心白宮是否承諾亞洲安全的盟友之間，挑起新的緊張。

多名官員與一名知情人士表示，美國國防部已在研擬自南韓撤出約4500名部隊，調動至包括關島在內等其他印太區域的建議案。2名官員說：「五角大廈還在準備供總統川普評估的計畫，這是因應北韓局勢非正式政策評估的一部分。」

2名官員說，裁軍建議還未送到川普桌上，這是資深官員評估與多項討論建議案的其中一項。

美國國防部發言人指出，沒有計畫宣布新政策。白宮國安會發言人彼得．阮（Pete Nguyen）未直接回應，表示川普承諾將完成北韓非核化。南韓國防部拒絕評論報導。

駐韓美軍總數約2萬8500人，川普首任期曾考慮調整南韓美軍規模。督導駐亞洲美軍的高階將領上月曾反對降低駐軍人數，認為減少駐軍將損害牽制北韓，及在東北亞地區與中國、俄羅斯可能發生衝突時的戰力。

駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）在國會聽證公開反對降低駐軍，認為減少派兵會發生問題。印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）4月10日在同場聽證會表示，減少駐南韓部隊人數，將長期降低美軍面對衝突的戰力優勢。

多名美國官員說，烏克蘭戰事發展與是否繼續軍事援助基輔當局的方向未釐清前，不會做出部隊調動層次的決定。

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報導指出，美國考慮自南韓部分撤軍可能在印太地區引起擔憂，南韓、日本與菲律賓國防都仰賴與美軍密切協調，並在形勢日益嚴峻的地區投射戰力。美軍在當地長期被視為嚇阻朝鮮半島再度爆發戰爭，及對抗中國侵略的力量。中國宣稱擁有大部分南海海域並威脅控制台灣。

調離駐韓美軍至其他地區，可能降低對美國國防部減少區域兵源的關注。關島接近可能區域衝突點，但位於中國部隊難以接近的距離，已是五角大廈在西太平洋地區派兵駐軍的重要樞紐。（編輯：陳慧萍）1140523

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