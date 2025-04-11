美軍司令：中國北韓與俄國軍事合作 升高印太威脅

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美軍印太司令部司令帕帕羅今天警告聯邦參議員，中國和北韓在俄羅斯與烏克蘭戰爭中提供俄方軍事支援，將構成印太安全風險，因為俄方提供兩國重要軍事援助作為回報。

美聯社報導，帕帕羅（Samuel Paparo）告訴美國參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee），中國對俄方提供7成工具機和9成所謂成熟製程晶片（legacy chip），以助俄方「重建自家戰爭機器」。

帕帕羅說，中國可能換取技術等方面的協助，例如提升潛艦移動時的靜音性能。

參議員們追問帕帕羅和駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）有關中國在印度太平洋地區的進展，包括對台威脅。他們也詢問兩人有關美國在南韓駐軍情況，以及是否應避免人員裁減。

兩人表示，隨著俄羅斯和中國關係發展，目前美國在南韓和印太各地駐軍對於區域外交和美國國家安全均至關重要。美國在南韓駐軍約2萬8500人。

帕帕羅表示，北韓正向俄羅斯提供「數以千計、也許數十萬枚砲彈」及數百枚短程飛彈，而且預計北韓將獲得防空和地對空飛彈支援。

帕帕羅說：「這是一種交易共生關係，互補不足，彼此互惠。」

參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）在開頭表示，俄羅斯和中國與北韓加深結盟，「應引起所有西方國家高度關注。這方面的關切應轉化為行動。如果我們要維持全球和平與穩定，現在就必須持續採取行動重建我們軍事和嚇阻能力」。

布朗森說，北韓已展現向俄羅斯運送彈藥與部隊的能力，同時也在提升軍事能力發展，包括極音速武器，北韓「自稱擁有一支具俄製裝備、經強化與現代化的軍隊，兵力超過130萬人」。

帕帕羅還說，北韓發展先進核武與彈道飛彈的行動「對我們本土及盟國構成直接威脅」。

北韓還派出數以千計士兵協助俄軍攻打烏克蘭。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，俄羅斯正積極招募中國公民加入俄軍在烏克蘭的戰鬥行列。他說，已有超過150名中國傭兵在北京當局知情的情況下參戰。中國則稱這項指控「不負責任」。

參議院軍事委員會民主黨首席議員利德（Jack Reed）表示，觀察人士擔憂美國總統川普將「縮減駐南韓與日本的美軍規模、減少我方與兩國的軍事演習，並削減在日本設立『統合軍司令部』的計畫」。他說，任何這類行動都將播下對美國穩定性與可靠性「懷疑的種子」。

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他也質問美國國防部近來將一艘航空母艦與愛國者（Patriot）飛彈營從太平洋地區調往中東，是否已影響美軍印太司令部軍事戰備。

帕帕羅說，他有責任「時刻警惕」並就此事向國防部長與總統彙報情勢，包括持續關注這些部隊能否在印太地區突然出現「更須優先處理的威脅」時迅速調回。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140411