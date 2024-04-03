極音速飛彈北韓稱試射成功 研發原因與運作機制彙整

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（中央社首爾3日綜合外電報導）北韓今天表示，已成功試射一枚新型中程固體燃料極音速飛彈。平壤正與美國、中國和俄羅斯等國激烈競賽，研發難以追蹤和攔截的新一代遠程火箭，路透社整理這種飛彈特點如下。

● 極音速飛彈如何運作？

極音速飛彈的彈頭通常是以超過音速5倍的速度飛行，相當於時速約6200公里，飛行高度通常相對較低。

儘管這種飛彈稱為極音速，但分析家說，極音速武器的主要特點不在於速度，而是在於其機動性。這種飛彈的速度有時候與傳統彈道飛彈彈頭相當或會被超越。

北韓於2021年首度進行極音速飛彈測試時採用滑翔機形狀的彈頭，南韓軍方官員與分析家表示，北韓2022年發射極音速飛彈時，實際上採用的是錐形機動重返載具（manoeuvrable reentry vehicle），也就是能機動擊中目標的彈道飛彈彈頭。

北韓國營媒體報導，北韓最新的測試目的在完善「快速、精準且有力打擊全球各地敵方目標」的武器庫。

將滑翔飛行器與可部分進入太空軌道的飛彈結合起來，即所謂的分離軌道轟炸系統（Fractional Orbital Bombardment System, FOBS），可進一步限縮敵人的反應時間，使其無法以傳統防禦機制因應。

相較之下，洲際彈道飛彈（ICBM）可搭載核彈頭隨彈道軌跡進入太空，但是不會進入地球軌道。

● 誰在競賽中領先？

研究人員說，今年2月，俄羅斯首度向烏克蘭發射鋯石（Zircon）極音速巡弋飛彈。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣稱這是新一代武器的一部分，莫斯科也從潛艦或巡防艦測試這種飛彈。

2021年中國發射一枚搭載極音速滑翔載具的火箭進入太空，在繞行低軌道太空後向下巡航飛向目標，但卻偏離目標約32公里。

2021年9月，美國表示已測試一枚進氣式極音速武器，代表這款武器能跟巡弋飛彈一樣地自行穿越大氣層，為自2013年以來首度成功試射這類武器。

● 北韓研發極音速飛彈的目標是什麼？

在執政北韓勞動黨2021年1月的會議中，領導人金正恩將獲得這種武器列為增強軍力5年計畫的5個關鍵目標之一，與研發固體燃料洲際彈道飛彈和核子動力潛艦並列。

2021年9月，北韓以「戰略武器」形容其首款極音速飛彈，強調用以增強防禦能力，但部分南韓分析家稱北韓測試失敗。

2022年初，首爾官員表示，北韓可能測試另一枚極音速飛彈，其飛行高度相對較低，速度高達音速的10倍。

今年1月，平壤發射第一枚固態燃料引擎驅動的極音速飛彈，確保能以較少的準備時間更快發射。

金正恩去年9月罕見訪問俄羅斯時，參觀了莫斯科的極音速飛彈等武器。

● 這種武器為什麼重要？

全球推動研發極音速武器是軍備競賽的一部分，亞洲小國與主要軍事強權都在努力研發先進的遠程飛彈。

由於可以躲避飛彈防禦盾與預警系統，極音速武器與分離軌道轟炸系統可能引發疑慮。

韓國航空大學（Korea Aerospace University）教授張泳根（Chang Young-keun）說：「中遠程極音速飛彈將在打擊關島時派上用場，同時還能躲避美國飛彈防禦系統。」（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1130403