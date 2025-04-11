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中國軍事演訓頻繁 台海局勢在菲律賓討論度升高

2025/4/11 12:29
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（中央社記者林行健蘇比克灣11日專電）中國人民解放軍頻頻在台灣周邊舉行演訓，隨著菲律賓參謀總長布勞納提及菲律賓無法自外於台海衝突，菲律賓媒體對台海局勢的討論度也隨之升高。

布勞納（Romeo Brawner Jr.）1日在出席北呂宋軍區設立38年慶祝活動時，向士兵們表示，如果鄰近的台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入衝突，指示士兵為台灣海峽萬一爆發戰爭做好準備。

這段言論一度引起在台菲勞家屬恐慌。連日來，多名評論人士也在個人專欄討論台海局勢。

菲律賓前駐台代表班納友（Angelito Banayo）10日在「馬尼拉標準報」（Manila Standard）的專欄中寫道，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）的長期例行公事之一，就是由駐台代表向MECO董事會報告台灣海峽局勢。

班納友表示，每當中共在台灣周邊舉行軍事演習，他經常接到菲國民眾的電話，詢問在台親友的安全。

他寫道，他相信兩岸都不想發生戰爭，都不想看到人民相殘以及經濟毀滅，除非台灣政府宣布獨立，目前的情況仍可維持下去，「此時引發恐懼和恐慌毫無意義。」

菲律賓星報（Philippine Star）專欄作家彭杜克（Jarius Bondoc）9日寫道，布勞納的提醒來得及時，尤其是在中國人民解放軍的戰機與軍艦不斷侵入台灣海空域之際。

彭杜克在標題中就開宗明義寫道，「菲律賓的平民也應為中國攻擊鄰近的台灣作準備」。

菲律賓前參議員塔泰德（Francisco Tatad）7日在「馬尼拉時報」（The Manila Times）發表文章稱，菲國朝野只關心一旦台海爆發戰事，將導致一些菲勞失去工作甚至性命，但沒有意識到台海戰事也可能引發全球性的核戰。

塔泰德寫道，即使沒有任何菲勞在台灣工作，但由於台菲地理相近，中國入侵台灣也可對菲律賓造成「毀滅性」的影響，因此與其擔心戰爭萬一爆發該如何應處，菲律賓應該盡最大努力確保戰爭不會發生。

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回應布勞納的發言，中國外交部發言人郭嘉昆2日警告菲律賓「有關人士」不要在台灣問題上挑釁玩火。

菲律賓軍方則澄清，布勞納的發言並非針對立即性的威脅，軍人本就應隨時為可能發生的情況做好準備；菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）4日說，菲律賓不會為台灣發生戰事而參戰，除非菲律賓被侵略。（編輯：田瑞華）1140411

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