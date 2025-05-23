G7領袖峰會6/15在加拿大登場 川普將出席

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）白宮今天宣布，美國總統川普將出席下個月在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會，儘管川普呼籲鄰國加拿大成為美國第51州，已使得兩國關係緊張。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在每日簡報會上告訴記者：「川普（Donald Trump）總統將前往6月15日至17日在加拿大舉行的G7領袖峰會。」

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川普屢次呼籲加拿大加入美國，又對加拿大加徵關稅，令美加關係緊繃。但新任加拿大總理卡尼（Mark Carney）本月初造訪白宮拜會川普後，兩國關係有所改善。

當時卡尼直言加拿大是「非賣品」，川普則回應表示，「永遠別說不可能」。但會後兩位領導人都稱讚這場會談取得進展。（譯者：楊昭彥/核稿：曾依璇）1140523