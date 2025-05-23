顧立雄：CM12戰車115年起逐年淘汰 無人機部隊取代

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北23日電）國防部長顧立雄接受中央社專訪指出，凡不符合作戰需求、使用效益不彰、修復成本過高、逾壽期等裝備，都要有決心淘汰，空出庫存並降低維保成本，其中包括民國115年起逐年汰除CM12戰車，並以無人機部隊取代。

顧立雄接受中央社專訪表示，為落實軍事戰略構想，自113年下旬起，秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力原則」，配合新式武器獲裝期程、汰除老舊武器裝備等作為，加上俄烏戰爭的經驗等，重新檢討三軍主戰、守備與後備部隊兵力結構，提升防衛作戰戰力。

顧立雄指出，他一直請後勤參謀次長室評估，凡是不符合作戰需求、使用效益不彰、修復成本過高、逾壽期等裝備，都要有決心及魄力去淘汰，空出庫存並降低維保的人力與成本。

顧立雄說明，後次室統計，114年相較113年增加280餘項，8萬餘件應汰除項目；114年至118年的汰除計劃，包含CM12戰車、牽引砲等1800餘項，共25萬餘件的汰除項目。

顧立雄表示，老舊戰車全面汰除後，將以無人機部隊取代，預計民國115年起逐年調整，但仍保留主力戰車，例如M1A2T、M60A3等。

至於國軍總員額是否調整，顧立雄指出，總額不調整，但各軍種及兵種之間將因應作戰任務的檢討有不同規劃，例如海馬士多管火箭系統（HIMARS）僅需3人即可操作，但M110自走砲必須由5至8人操作，若再計入維修保養，其人力成本遠高於海馬士所需人力。

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針對國軍招募成效，顧立雄說，以114年為例，較去年同期報名人數增加志願役616人，留營成效從81.5%增加到83.9%，不適服人數則減少541人，另軍事院校正期班招收情況都比去年增加；他預判，年底編現比能達80%，且去年開始增加1年期義務役，也會不斷投入國軍兵力，成為合格步槍兵甚至是中高度專長士兵，對國軍兵力結構也會有幫助。

CM12是由M48A3戰車進行改裝後所命名的型號，過去與CM11（勇虎戰車）及M60A3（TTS）戰車，同列為陸軍主力戰車部隊。軍方在生產CM11戰車時，將採購射控系統額外多出的100套設備，對M48A3戰車進行改裝，並於1993年前完成，數量為100輛，但因妥善率不佳，已退出本島防衛主力角色轉為教學使用，並進行少量封存，以節省維護保養成本。（編輯：林克倫）1140523