CM12戰車汰除 陸軍：已全數後送兵整中心拆零納補

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（中央社記者吳書緯台北24日電）國防部長顧立雄日前表示，民國115年起逐年汰除CM12戰車，並以無人機部隊取代。陸軍今天證實，CM12戰車因不符作戰效益及維修成本，已檢討汰除，並全數後送兵整中心，另針對現役戰車共通性料件執行拆零納補作業。

顧立雄日前接受專訪時指出，為落實軍事戰略構想，自113年下旬起，秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力原則」，配合新式武器獲裝期程、汰除老舊武器裝備等作為；凡不符合作戰需求、使用效益不彰、修復成本過高、逾壽期等裝備，都要有決心淘汰，空出庫存並降低維保成本，其中包括115年起逐年汰除CM12戰車，並以無人機部隊取代。

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陸軍今天回覆中央社記者詢問表示，陸軍CM12戰車因不符作戰效益及維修成本，已檢討汰除，並全數後送兵整中心，另針對現役戰車共通性料件執行拆零納補作業。

CM12是由M48A3戰車進行改裝後所命名的型號，過去與CM11（勇虎戰車）及M60A3戰車，同列為陸軍主力戰車。軍方當年在生產CM11戰車時，將採購射控系統時額外多出的100套設備並整合105公厘旋膛砲等裝備，對M48A3戰車進行改裝，將砲塔換裝成與CM11戰車相同的砲塔及射控，並於1993年前完成，數量為100輛，命名為CM12戰車。（編輯：林克倫）1140524