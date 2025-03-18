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強化火力 國軍守備及後備部隊將配備自走砲等裝備

2025/3/18 19:09
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（中央社記者吳書緯台北18日電）國防部指出，為強化部隊戰力，建構有效嚇阻的重層防衛，正全面檢討主戰、守備及後備部隊的組織架構；守備及後備部隊依據各作戰區戰場需求等，檢討配賦無人機、自走火砲及人員運輸車輛，強化部隊機動性與火力。

立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。國防部今天已將業務報告等報告書面紙本送抵立委國會辦公室。

國防部指出，目前正全面檢討主戰、守備與後備部隊的組織架構、編制規劃和裝備配賦。以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為大原則，並落實「可多重備援、具成本效益、能機動及欺敵以達韌性、致命與去中心化」等不對稱作戰要點。

針對主戰部隊，國防部表示，配合M1A2T戰車、海馬士多管火箭飛彈系統、各式無人機、反制無人機系統、人攜式防空飛彈及反裝甲武器等新式武器裝備陸續獲裝，同步檢討汰除老舊、不適合未來戰場需求的裝備，並且調整部隊編組人力，以具備遠距精準打擊及快速機動應援等能力。

至於守備及後備部隊，國防部指出，根據各作戰區實際作戰場景需求、後備動員編管情形、戰力恢復限制與發揮需求等，檢討配賦無人機、自走火砲及人員運輸車輛，強化部隊機動性與火力。

國防部指出，國軍持續建置、擴編無人機專責部隊；陸軍無人機訓練中心已於今年1月正式編成，後續規劃由基礎至進階循序訓練，提升操作手及師資能量，民國113年總計完訓891員，114年預劃完訓3164員。

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對於1年役期義務役的訓練，國防部表示，自今年起於8週入伍訓練課程增加手槍、機槍實彈射擊，以及無人機、反裝甲火箭與人攜式刺針飛彈操作等訓項，奠定部隊訓練基礎，並於駐地及基地訓練階段，持續加強國土守備任務、重要軍事與民間設施防護、災害防救及強化小部隊戰鬥與多人操作武器組合訓練等課目，以提升義務役單兵戰鬥職能。

在提升作戰韌性方面，國防部說明，為維持戰時國軍血液供給的韌性，規劃於今年底前成立國軍首座「捐血機構」，後續於中部、南部及東部國軍總醫院成立捐血機構。另參照友盟國家軍事血液計畫，擬成立「三軍血液計畫」，建立中央管理的血液供應系統，並制定血液政策與標準作業流程，確保國軍血液供應穩定機制。（編輯：林興盟）1140318

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