國軍M41D戰車等千項裝備將汰除 撙節32億經費

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（中央社記者吳書緯台北13日電）為兼具國軍任務遂行及國防資源有效運用，國防部今天指出，加速無效主、輔戰裝備汰除規劃，撙節維持費用與後勤作業成本，M41D戰車、CM24履帶彈藥車等裝備將在5年內汰除，撙節維持費新台幣32億餘元。

國防部今天舉行例行記者會，國防部後勤參謀次長室軍品整備處長陳春忠少將報告國軍主、輔戰裝備汰除規劃；陳春忠表示，國防部管制各單位加速無效主、輔戰裝備汰除規劃，以減輕裝備維管所需人力、物力、財力負荷，撙節維持費用與後勤作業成本。

陳春忠說明，國軍作業維持費編列裝備維護所需預算，近年呈現遞增趨勢，另新獲武器裝備因工藝及科技水準提升，致維持妥善成本需求增高，其中零附件購製佔比約60%，因此國防部加速管制汰除老舊裝備，提升國防預算效益。

針對無效裝備汰除原則，陳春忠指出，武器裝備於建案作需文件已訂定使用年限，各式裝備於屆壽前檢討替代方案（性能提升、構改、延壽或新購）；逾壽限裝備經檢討無作戰需求、使用效益不彰及修護成本過高者，若無政策指導或實際使用需求，則納列汰除。

陳春忠表示，依照國軍5年兵整獲裝期程，已檢討民國113至117年計汰除「CM24履帶彈藥車」等1459項11萬7064件，預估撙節維持費23億2991萬餘元，包括陸軍汰除CM24履帶彈藥車等469項、海軍汰除ATF大字型救難艦等147項、空軍汰除F-5戰鬥機等786項，其他單位汰除警備巡邏車等57項。

然而考量國防資源有限，陳春忠進一步指出，國防部6月召開研審會議，檢討不符作戰效益等裝備加速汰除，新增M41D戰車等305項4萬9019件，可再撙節9億5131萬餘元，管制納列武器裝備5年汰除計畫分年汰廢。

媒體關切，M41D戰車目前仍在金門烈嶼擔任第一線戰備任務，未來烈嶼會由何種戰車接替；陳春忠說，國防部都有相關規劃，新興兵力的替代方案都有，而汰除M41D戰車會在117年至121年有一個建案計畫。

至於海軍目前僅正新建1艘新型救難艦，卻要汰除大字型救難艦也引發媒體關切；海軍參謀長邱俊榮中將表示，新型救難艦「大武艦」目前正在做海上測試，預計今年底交艦，另外幾艘大字型救難艦也因為服役較久，海軍會做好完整的兵力規劃設計，在未來預算額度與後續建案，依據大武艦的測試結果與服役後的效能，妥善規劃後續艦的建造，以及大字型救難艦的汰除。（編輯：郭無患）1130813