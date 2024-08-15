國軍成立實驗編裝部隊 首度公開四軸自殺無人機[影]

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影片來源：軍聞社

（中央社記者游凱翔台北15日電）經由改造而成、掛載炸藥的自殺四軸無人機常用於俄烏戰爭，根據國防部最新一期「國防線上」影片，首度披露官兵操作掛載炸彈無人機攻擊模擬敵軍的車輛、小艇，將成立實驗編裝部隊，建構不對稱戰力。

據了解，海軍因應敵情變化持續精進戰術，目前此無人機仍在驗證階段，尚未成為國軍建制武器。

國防部軍事新聞通訊社下午在影音平台Youtube發布最新一集「國防線上」影片，內容除了記錄國軍精準飛彈射擊「神弓雷霆神鷹」操演外，值得注意的是，影片最後30秒首度披露官兵操作掛載炸藥的四軸無人機，並實際攻擊目標物。

畫面顯示，官兵透過筆電及搖桿模擬操作無人機，並在四軸無人機上方纏繞長方形物體、機體下掛上圓形、圓柱體物件，經由官兵遠端操作，無人機迅速撞上廢棄車輛、小艇，引起火勢破壞目標。

影片的四軸無人機，常用於烏俄戰爭中，但國軍未曾對外展示具有相關裝備。旁白敘述，國軍前瞻未來作戰場景，考量新興戰爭趨勢，積極與國內外合作發展各類型小型無人機，以強化國防實需，並透過戰備訓練任務，進行實兵驗證，展現出優良性能與訓練成果。

影片提到，未來將尋求與國內無人機產業鏈合作，建構可恃國防力量，同時也會依需求，成立實驗性編裝部隊，建構具備不對稱戰力的防衛作戰能量，守護國家安全。（編輯：蘇志宗）1130815