加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／古林睿煬6局9K好投無關勝敗 孫易磊初登板2局無失分興奮怒吼
首頁 / 娛樂

東京旋律修復版首度登台 重現坂本龍一風采

2025/5/22 21:11（5/22 21:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紀錄片「坂本龍一：東京旋律」4K數位修復版本6月將登上台灣大銀幕，全片封存已故日本音樂家坂本龍一32歲時的絕代風華與前衛創作軌跡。（佳映娛樂提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月22日
紀錄片「坂本龍一：東京旋律」4K數位修復版本6月將登上台灣大銀幕，全片封存已故日本音樂家坂本龍一32歲時的絕代風華與前衛創作軌跡。（佳映娛樂提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）音樂紀錄片「坂本龍一：東京旋律」4K數位修復版本，6月首度在台灣大銀幕登場，此片由美國視覺藝術家伊莉莎白・藍納德執導，封存坂本龍一32歲時的絕代風華與前衛創作軌跡。

「坂本龍一：東京旋律」（Tokyo Melody: A Film about Ryuichi Sakamoto）誕生於1984年，至今問世40週年，也是坂本龍一在世界舞台聲名大噪之際的珍貴紀錄。導演伊莉莎白・藍納德（Elizabeth Lennard）因在坎城影展觀賞大島渚「俘虜」一片，深受坂本龍一的音樂與銀幕魅力震撼，於是展開尋人之旅。

根據佳映娛樂發布的新聞資料，當時坂本正在柏林錄音，藍納德帶著親手上色、曾於龐畢度中心展出的攝影作品前往拜會，成功說服坂本合作。

藍納德認為，在尚未全球化的1980年代，坂本早已探索歐洲古典、日本傳統及現代電子樂，展現驚人的文化深度與創作視野，「他的早熟與包容，讓人無比敬佩。」

「坂本龍一：東京旋律」開場借用法國作曲家德布西（Claude Debussy）的名言，「我創作的是要讓20世紀之後，我們的子孫才能理解的作品。」這句話清楚點出坂本龍一突破時代、跨越文化的音樂精神。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

藍納德受限於預算，只花了7天拍攝，4天貼身記錄他的工作日常，2天深入錄音室，另2天則隨坂本漫步東京街頭，卻精準捕捉坂本創作時的種種神采。坂本在鏡頭前毫無架子，面對路人與鏡頭皆展現輕鬆自在的風采，甚至在地鐵站偶遇自己代言的廣告也笑容以對，展現真實無矯飾的親和力。

「坂本龍一：東京旋律」從1985年在聖保羅影展首映後，原始膠捲便塵封在導演家中地下室數十年，直到坂本遺孀與經紀人共同推動修復工程，才於2023年重見天日。（編輯：吳素柔）1140522

坂本龍一
李志銘刻畫聲音的台灣史 找回台灣音樂文化記憶
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：