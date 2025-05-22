東京旋律修復版首度登台 重現坂本龍一風采

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）音樂紀錄片「坂本龍一：東京旋律」4K數位修復版本，6月首度在台灣大銀幕登場，此片由美國視覺藝術家伊莉莎白・藍納德執導，封存坂本龍一32歲時的絕代風華與前衛創作軌跡。

「坂本龍一：東京旋律」（Tokyo Melody: A Film about Ryuichi Sakamoto）誕生於1984年，至今問世40週年，也是坂本龍一在世界舞台聲名大噪之際的珍貴紀錄。導演伊莉莎白・藍納德（Elizabeth Lennard）因在坎城影展觀賞大島渚「俘虜」一片，深受坂本龍一的音樂與銀幕魅力震撼，於是展開尋人之旅。

根據佳映娛樂發布的新聞資料，當時坂本正在柏林錄音，藍納德帶著親手上色、曾於龐畢度中心展出的攝影作品前往拜會，成功說服坂本合作。

藍納德認為，在尚未全球化的1980年代，坂本早已探索歐洲古典、日本傳統及現代電子樂，展現驚人的文化深度與創作視野，「他的早熟與包容，讓人無比敬佩。」

「坂本龍一：東京旋律」開場借用法國作曲家德布西（Claude Debussy）的名言，「我創作的是要讓20世紀之後，我們的子孫才能理解的作品。」這句話清楚點出坂本龍一突破時代、跨越文化的音樂精神。

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藍納德受限於預算，只花了7天拍攝，4天貼身記錄他的工作日常，2天深入錄音室，另2天則隨坂本漫步東京街頭，卻精準捕捉坂本創作時的種種神采。坂本在鏡頭前毫無架子，面對路人與鏡頭皆展現輕鬆自在的風采，甚至在地鐵站偶遇自己代言的廣告也笑容以對，展現真實無矯飾的親和力。

「坂本龍一：東京旋律」從1985年在聖保羅影展首映後，原始膠捲便塵封在導演家中地下室數十年，直到坂本遺孀與經紀人共同推動修復工程，才於2023年重見天日。（編輯：吳素柔）1140522