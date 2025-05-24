日本遊樂園4貓熊將返中國 僅剩東京上野2隻

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（中央社記者李雅雯上海24日電）日本和歌山縣冒險大世界遊樂園規劃於6月28日將4隻大貓熊送返中國，原因為日中大貓熊合作保護專案將在8月到期；東京上野動物園2隻大貓熊將成為日本國內僅有大貓熊。

據央視新聞報導，日本和歌山縣冒險大世界遊樂園於當地時間5月23日發布消息指出，園內飼養4隻大貓熊將於6月28日送返中國。

這4隻大貓熊是被稱為「中日友好特使」的旅日大貓熊永明的妻女，分別為現年24歲媽媽良濱、8歲結濱、6歲彩濱、4歲楓濱。

據園方先前介紹，由於日中大貓熊合作保護專案將在8月到期，為了減輕大貓熊運輸過程的身體負擔，雙方協議在氣溫相對較涼爽的6月完成轉移。

良濱目前步入高齡，返抵中國後將在醫療條件更為完善環境安享晚年；結濱、彩濱、楓濱將參與繁育計劃。

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日本和歌山縣冒險大世界遊樂園從1994年起開始大貓熊繁育工作，繁育成果在中國以外大貓熊繁育機構名列前位。

日本和歌山縣冒險大世界遊樂園4隻大貓熊送返中國後，倘若沒有其他大貓熊被送往日本，東京上野動物園內的曉曉和蕾蕾將成為日本國內僅有2隻大貓熊。（編輯：張淑伶）1140524