兒童上網率高 靖娟籲家長孩子學會網路風險辨識

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）網路風險不可輕忽，靖娟基金會今天說，根據統計，部分已發展國家兒童使用網路率近100%，重度使用者易出現焦慮等情緒，網路環境多變，家長與孩子皆需具備辨識風險能力。

靖娟基金會福安兒童服務中心今天舉辦「勇闖森林網，安全不迷惘」114年台北市兒童安全日宣導活動，會中設計多項親子共學互動關卡，透過網路安全情境模擬提升風險辨識力，讓親子共同體驗。

靖娟基金會處長黃如凰會中表示，根據聯合國兒童基金會統計，民國109年至112年間，部分已發展國家的兒童使用網路接近100%，DQ研究院也提到，全球70%的8歲至18歲兒童在過去一年曾遭遇網路風險。

根據台北市福安兒童中心的服務觀察，網路雖為兒童提供豐富的學習與社交資源，卻也伴隨許多隱藏風險，這些風險往往在家長未察覺的情況下，影響孩子的人際關係與心理健康，部分兒童因害怕或缺乏支持，而不敢尋求協助，或是加劇親子間的溝通困難。

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黃如凰表示，重度網路使用者容易出現焦慮與易怒情緒，顯示網路過度使用影響心理健康，孩子若長時間沉浸在社群媒體，可能影響現實生活的人際互動，甚至造成親子間溝通衝突。

黃如凰說，兒少使用網路，家長應注意4點網路使用注意事項，包含家長陪伴不缺席、健康上網不沉迷、明辨謠言不擴散以及提高警覺不上當，網路環境多變，家長與孩子皆需具備辨識風險的能力並學習如何自我保護，好在網路世界中安全無虞。（編輯：李亨山）1140524