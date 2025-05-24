北市禁機車騎內線部分道路不同規 交工處允檢討

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（中央社記者劉建邦台北24日電）北市部分路段禁機車騎內線，議員指出部分路段卻開放，例如忠孝東路6段、7段同條道路卻有不同規定。台北市交工處今天表示，針對沿線路口將檢討取消機車2段式左轉可行性。

國民黨台北市議員李明賢以質詢資料指出，台北市有16處屬於2車道路段，採用例外實施2段式左轉管制；3車道以上，機車則免強制待轉。資料顯示從2013年至今，市府已開放121處。

他說，北市府開放3車道以上路段機車免強制待轉，僅集中於2023年、2024年，今年僅新增開放1個路口，進度趨緩，例如忠孝東路7段先前道路銑鋪，市府卻重新補繪內線禁行機車標線，根本是道路平權走回頭路。

李明賢表示，台北市忠孝東路橫跨中山北路至南港區，部分路段是開放機車可行駛內線、免強制待轉，部分路段卻又禁止機車騎內線，形同條道路多個規定，讓騎士無所適從，應全面開放機車可行駛內線，並免強制待轉。

此外，近期網友熱烈討論關於民權大橋與堤頂大道標線過亂，他要求北市府應一併檢討改善。

台北市交通管制工程處對此回應指出，依道路交通安全規則，3車道（含）以上路段內側車道劃設禁行機車標線，並提供最外側2車道供機車通行。

交工處表示，考量北市市區部分路段臨停需求較高、大型車（公車）停靠進出頻繁，或專用道起迄端變換車道等因素干擾，所以採個案評估辦理開放3車道以上道路內側車道機車通行，並一併檢討開放機車直接左轉。

至於忠孝東路6段及7段，交工處指出，已於1月間取消內側禁行機車管制措施，將針對沿線號誌化路口檢討取消機車2段式左轉可行性。

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針對堤頂大道、民權大橋標線，交工處表示，是為引導民權東路往外側車道的機車車流及堤頂大道南下車流，2月間配合開放機車行駛堤頂大道1段外側車道進彩虹河濱公園，才劃設相應路口行車導引線。

交工處指出，考量此路口標線民眾辨識不易，為利辨識及避免誤解，已檢討精簡路口行車導引線，且將配合台北市新建工程處路面更新工程一併調整，預計6月進場施作。（編輯：戴光育）1140524