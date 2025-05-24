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中選會否決反廢死公投 朱立倫批民主殺手

2025/5/24 10:37（5/24 10:46 更新）
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（中央社記者王承中台北24日電）中選會決議反廢死公投不符規定，國民黨主席朱立倫今天表示，中選會真的是民主殺手，民進黨連人民表達反對或支持廢死的權利都要沒收。民進黨希望的民主就是民進黨作主，由民進黨來決定人民是否有公投表達意見的權利。

立法院日前陸續通過反廢死公投及核三重啟公投，交由中選會辦理。中選會23日舉行委員會議決議，反廢死公投不符公投法「重大政策之創制或複決」規定，礙難辦理投票；核三重啟公投訂於今年8月23日舉行投票。

國民黨主席朱立倫今天在出席國安青年論壇前接受媒體聯訪，對於反廢死公投遭中選會決議不符規定，他表示，中選會真的是民主殺手。民進黨希望的民主就是民進黨作主，由民進黨來決定人民是否有公投表達意見的權利。

媒體詢問，對於中選會放行核三重啟公投，外界傳言民進黨政府非核家園的態度鬆動。朱立倫表示，民進黨的三大中心思想分別是台獨、廢死、非核， 非核家園是民進黨創黨理念，賴政府一定想繼續貫徹，就算公投有結果，也不會影響民進黨決策。

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朱立倫指出，立法院日前已經通過核管法，讓核電廠可以延役，但賴政府還是照樣把所有的核電廠關掉，因為非核家園就是民進黨的意識形態。

總統賴清德520談話指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。對於國安會表示國安簡報必須閉門，不能公開直播，朱立倫表示，現在還未收到相關訊息，最重要的就是希望透過國安簡報來朝野對話，朝野一起集思廣益面對國安問題，只要賴總統有誠意，大家能共同討論就是好事。（編輯：翟思嘉）1140524

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