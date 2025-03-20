民進黨：國民黨反廢死反戒嚴兩公投是虛構的幽靈提案

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（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北20日電）民進黨今天表示，國民黨所提的反廢死與反戒嚴兩公投案是虛構、假設性提案，法律上站不住腳，只是用一個虛構的提案化解大罷免的危機，拿人民的納稅錢進行政策操作。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨質疑的理由有一堆，但是真正的原因只有兩個，一是不願意針對廢死表態；一是無法否認賴總統將台灣逐步推往戒嚴、推往台獨，以及推往戰爭的事實。

國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，國民黨提出反廢死、反戒嚴公投，是要讓民眾表達意見，這才是真正的民主。

民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎上午召開記者會提出反駁，黃帝穎表示，國民黨提「反廢死」與「反戒嚴」公投，依據公投法規定，立法院若要提出重大公共政策創制複決，才符合法律要件，但現階段沒有廢死也沒有戒嚴，因此，國民黨針對法律要件不存在的事項，提出公投的提案，法律上站不住腳，是幽靈公投。

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他說，國民黨所提反戒嚴公投表明「不要讓台灣成為烏克蘭」，完全不具體、虛構且是荒謬的提案，如同有人今天發動一個提案「不讓國民黨成為中共代理人」，這種假設性提案在法律上毫無意義。

他說明，憲法法庭憲判字第8號判決，認為現階段死刑是合憲的，因此沒有廢除死刑的問題，國民黨提出此項公投會找不到反方，用一個虛構的提案化解大罷免的危機，就是拿人民的納稅錢進行政策操作，不符合法律、不符合民意，更加速人民推動大罷免。（編輯：翟思嘉）1140320