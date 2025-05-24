內政部助擴大社交圈 單身聯誼暑期梯次6/2報名

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（中央社記者賴于榛台北24日電）為協助單身者擴大社交生活圈，內政部單身聯誼活動暑假梯次將於6月2日起開放報名，行程包含苗栗手作巧克力、桃園觀音賞蓮、南投手作麻糬、基隆玩團隊解謎闖關等，費用由內政部補助2成。

內政部今天透過新聞稿指出，為鼓勵單身男女在忙碌工作之餘，撥空認識朋友，擴大社交生活領域，今年單身聯誼活動共規劃14個梯次，其中第1至5梯次活動已陸續展開，第6至第9梯次時間落在暑假，分別在苗栗、桃園、南投、基隆等地舉辦，將於6月2日開放報名。其中1日遊費用為新台幣1440元、2日遊4160元，活動費用已由內政部補助2成。

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詳細行程包含7月12日「戀戀山城 可可傳情意」苗栗舊山線搭乘鐵道自行車、手作巧克力；7月26日、27日「同遊桃緣 花見愛情」桃園觀音賞蓮、糕餅烘焙；8月16日、17日「鹿谷情投遇見愛」手作麻糬、溪頭自然教育園區親近大自然；8月30日「相遇古基 隆情蜜意」團隊解謎闖關、手作披薩等遊程，活動主題豐富有趣，精彩可期。

此外，為協助參加者展現個人魅力，內政部說，今年也特別提供每人一堂服裝穿搭形象課程（實體或線上），提升整體自信與儀態，詳細活動內容，可至內政部114年「緣起相遇時」單身聯誼活動」網頁查詢（https://www.ris.gov.tw/app/portal/520）。（編輯：翟思嘉）1140524