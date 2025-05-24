北市信義區百貨停車場糾紛 男持瑞士刀刺女騎士遭逮

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市警方表示，信義區知名百貨公司地下停車場21日發生民眾遭人持刀攻擊，被害女子要求蔡姓男子離開機車車道，蔡男事後涉持瑞士刀刺被害女的左後背，員警到場逮捕蔡男送辦。

台北市警察局信義分局今天發布新聞資訊指出，21日下午2時許獲報，轄區市府路附近知名百貨公司地下停車場發生民眾遭人持刀刺傷案，派員到場處理。

警方表示，員警到場了解發現，嫌疑人24歲蔡姓男子與母親進入百貨公司地下停車場時，蔡男不明原因站在車道並停留，期間，被害26歲葉姓女子騎機車要進入停車場，向蔡男示意可否離開車道。

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警方說，蔡姓男子疑心生不滿，後續從褲子的右方口袋抽出1把瑞士刀並走向被害女子旁爭論，事後持刀刺向被害女子的左後背共5下。從曝光的影像來看，穿白色短衣的被害女子，後背全是血跡。

台北市信義警分局表示，經了解案情始末，現場逮捕嫌疑人蔡姓男子，警詢後依傷害罪嫌把人移送台北地方檢察署偵辦。（編輯：李亨山）1140524