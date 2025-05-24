加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會

北市信義區百貨停車場糾紛 男持瑞士刀刺女騎士遭逮

2025/5/24 11:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市警方表示，信義區知名百貨公司地下停車場21日發生民眾遭人持刀攻擊，被害女子要求蔡姓男子離開機車車道，蔡男事後涉持瑞士刀刺被害女的左後背，員警到場逮捕蔡男送辦。

台北市警察局信義分局今天發布新聞資訊指出，21日下午2時許獲報，轄區市府路附近知名百貨公司地下停車場發生民眾遭人持刀刺傷案，派員到場處理。

警方表示，員警到場了解發現，嫌疑人24歲蔡姓男子與母親進入百貨公司地下停車場時，蔡男不明原因站在車道並停留，期間，被害26歲葉姓女子騎機車要進入停車場，向蔡男示意可否離開車道。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方說，蔡姓男子疑心生不滿，後續從褲子的右方口袋抽出1把瑞士刀並走向被害女子旁爭論，事後持刀刺向被害女子的左後背共5下。從曝光的影像來看，穿白色短衣的被害女子，後背全是血跡。

台北市信義警分局表示，經了解案情始末，現場逮捕嫌疑人蔡姓男子，警詢後依傷害罪嫌把人移送台北地方檢察署偵辦。（編輯：李亨山）1140524

#台北市
#信義分局
#瑞士
#警察局
#台北地方檢察署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：