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中油海外轉投資績效豐碩 未來瞄準LNG上游參與權

2025/5/24 08:21
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（中央社記者曾智怡台北24日電）肩負政策任務的中油，累虧已逾半資本額，持續推動開源節流計畫穩定財務。中油分析，轉投資效益相對顯著，甫結束的卡達投資大案累計獲利是當年投資額9倍，未來則將從本業延伸轉投資機會，如爭取美國阿拉斯加液化天然氣（LNG）上游投資參與權。

為維持國內物價穩定，中油近年持續吸收汽柴油、液化天然氣、桶裝瓦斯等價格，114年截至4月底稅前虧損新台幣41億元，累積虧損738億元，已超過資本額1/2，其中政策吸收金額約180億元。

中油年初預估，若油氣價格仍無法合理反映，今年將再虧300億元，而就目前來看，國際油價有下降趨勢，虧損應可收斂，但美國關稅政策未明，仍影響整體經濟情勢、油品市場供需，中油不諱言，轉虧為盈仍有難度。

為此，中油持續開源節流，開源方面以轉投資效益相對顯著，且不少為中長期穩定獲利，截至113年12月底，中油共17家轉投資事業，113年度轉投資收益為16.9億元。

其中，最亮眼表現是去年甫結束投資卡達燃油添加劑公司MTBE（甲基第三丁基醚）及甲醇廠案例，中油透露，該公司自89年工廠商轉後至113年6月合資屆期止，中油累計獲配現金股利約7億美元（約新台幣220億元），是當年投資金額的9倍之多。

MTBE及甲醇廠以卡達豐富天然氣為進料生產供無鉛汽油參配用的MTBE，中油作為最大股東，當初主導此合資建廠案，除評估有良好投報率，此案亦可依股權比例回提一定MTBE量，挹注國內生產線所需，並拓展國際銷售管道，具多重效益。

因應多元綠能發展，中油也投入離岸風電市場，投資約40億元取得區塊開發3-1期海盛風場15%股權，近日剛完成繳納一筆股款。海盛風場位於苗栗海域、裝置容量495MW，預計今年下半年取得專案融資後，即可展開風場建置工程，並於117年併網發電。

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不過，考量全球離岸風場投資成本大漲，中油表示，目前專注海盛風場投資案，尚無參與其他離岸風電投資規劃，未來轉投資策略會從既有核心業務基礎延伸，持續關注液化天然氣採購與探勘機會，以新增或擴大現有轉投資規模。

例如中油近期與美國阿拉斯加公司簽署LNG買賣及投資意向書，即會爭取上游投資參與權。中油解釋，按LNG採購慣例，若採購量達生產量的1/10，就可爭取投資，目前正在技術、財務面向等可行性評估階段，同時持續盤點台灣未來天然氣需求。（編輯：潘羿菁、翟思嘉）1140524

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