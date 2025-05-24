交通部擬修法下修檢定年齡 盼擴大機師來源

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）為擴大飛機駕駛員來源，交通部近日預告修正航空人員檢定給證管理規則，將商用駕駛員申請檢定年齡從20歲下修至18歲，民航運輸駕駛員也從23歲放寬為21歲。

根據草案修正內容說明，主要是因應國際作法及實際業務運作需求，參酌國際民用航空公約及歐洲聯合航空安全法規。一般草案預告期為2個月，外界對公告內容有任何意見，可自刊登公報次日起60天內向民航局陳述。

台灣現行規定，國籍航空公司駕駛員年齡不得超過65歲，60歲以上駕駛員每4個月需體檢1次並合格，這部分均與國際民航組織（ICAO）規範相同。

部分針對飛機駕駛員年齡規範仍相對嚴格，交通部民用航空局舉例，ICAO規定2名以上駕駛員共同執行國際航線勤務時，駕駛員年齡均可大於60歲，反觀台灣現行規定國際線派遣的駕駛員，僅可有1名超過60歲。

不僅如此，ICAO規定商用駕駛員、多組員飛機駕駛員應年滿18歲，民航運輸駕駛員應年滿21歲，台灣現行規定分別訂有年滿20歲、23歲限制。

民航局指出，經觀察主要國家法規執行情況，擬將上述規範，修正為與ICAO規範相同。

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根據修法草案，未來規劃將商用駕駛員、多組員飛機駕駛員申請檢定年齡從原本20歲下修至18歲，民航運輸駕駛員同步放寬，申請檢定年齡從23歲調降為21歲。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後觀光旅遊復甦，旅運量快速升溫，航空公司出現機師荒，根據草案內容，修法後將2名以上駕駛員共同執勤時年齡上限調整為65歲，可提升航空公司派遣駕駛員彈性，而調降機師申請檢定年齡，可望擴大機師來源，有助整體航空業發展。（編輯：戴光育）1140524