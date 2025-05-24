民眾黨辦陳抗訓練講座 黃國昌期許議會群眾路線並行

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（中央社記者郭建伸台北24日電）民眾黨今天舉辦陳抗訓練講座，黨主席黃國昌表示，民眾黨除了議會路線，也必須有群眾路線，才能更接地氣，與基層民眾站在一起。

民眾黨國家治理學院今天舉辦講座，邀請黃國昌、律師江一豪、社運人士陳祺忠、民眾黨秘書長周榆修等人擔任講師，與全台各地執行長分享陳情抗議經驗。

媒體會前詢問，舉辦陳抗訓練講座是否為了未來上街抗議有所準備。黃國昌表示，民眾黨除了議會路線外，也必須有群眾路線，才能更接地氣，與基層民眾站在一起，幫最底層的人發聲。

黃國昌抨擊，民進黨曾是穿草鞋起家，但現在不僅是穿皮鞋，出入的也都是大飯店，許多過去參與公民運動的朋友，現在都在民進黨裡當大官。

黃國昌強調，民眾黨從沒忘記是屬於全台灣人民的政黨，在拓展群眾路線時，也希望把過去參與公民運動的經驗、精神傳承下去。

經驗分享時，黃國昌也以近期民眾黨舉辦的大型集會遊行為例表示，要思考達成的目的與活動的受眾，以及如何安全結束集會。他期許民眾黨栽培的黨公職，越來越多人能拿起麥克風帶領戰略目標清晰、進退有序的行動。

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此外，媒體會前詢問，如何看待反廢死公投遭否決，黃國昌批評，過去公投審議委員會專門封殺公投，後來立法院修正公投法時，就廢止公投審議委員會，但沒想到現在的中選會，自居為台灣民主太上皇，中選會的官員竟然有權能決定什麼不能公投，這是赤裸裸公投審議委員會復辟，且踐踏台灣人當家作主權利。

對於屏東縣長周春米反對民眾黨團提出的核三重啟公投，黃國昌表示，周春米作為台灣公民，有表達意見的自由，也可以投下反對票。但他相信屏東有很多鄉親與周春米抱持完全不同的看法，台灣是多元民主的社會，總是要透過民主機制決定重大公共政策。（編輯：黃瑞弘）1140524