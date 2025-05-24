加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
川普為何想對iPhone徵關稅？美歐之爭有何影響 分析一次看
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

民眾黨辦陳抗訓練講座 黃國昌期許議會群眾路線並行

2025/5/24 13:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北24日電）民眾黨今天舉辦陳抗訓練講座，黨主席黃國昌表示，民眾黨除了議會路線，也必須有群眾路線，才能更接地氣，與基層民眾站在一起。

民眾黨國家治理學院今天舉辦講座，邀請黃國昌、律師江一豪、社運人士陳祺忠、民眾黨秘書長周榆修等人擔任講師，與全台各地執行長分享陳情抗議經驗。

媒體會前詢問，舉辦陳抗訓練講座是否為了未來上街抗議有所準備。黃國昌表示，民眾黨除了議會路線外，也必須有群眾路線，才能更接地氣，與基層民眾站在一起，幫最底層的人發聲。

黃國昌抨擊，民進黨曾是穿草鞋起家，但現在不僅是穿皮鞋，出入的也都是大飯店，許多過去參與公民運動的朋友，現在都在民進黨裡當大官。

黃國昌強調，民眾黨從沒忘記是屬於全台灣人民的政黨，在拓展群眾路線時，也希望把過去參與公民運動的經驗、精神傳承下去。

經驗分享時，黃國昌也以近期民眾黨舉辦的大型集會遊行為例表示，要思考達成的目的與活動的受眾，以及如何安全結束集會。他期許民眾黨栽培的黨公職，越來越多人能拿起麥克風帶領戰略目標清晰、進退有序的行動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，媒體會前詢問，如何看待反廢死公投遭否決，黃國昌批評，過去公投審議委員會專門封殺公投，後來立法院修正公投法時，就廢止公投審議委員會，但沒想到現在的中選會，自居為台灣民主太上皇，中選會的官員竟然有權能決定什麼不能公投，這是赤裸裸公投審議委員會復辟，且踐踏台灣人當家作主權利。

對於屏東縣長周春米反對民眾黨團提出的核三重啟公投，黃國昌表示，周春米作為台灣公民，有表達意見的自由，也可以投下反對票。但他相信屏東有很多鄉親與周春米抱持完全不同的看法，台灣是多元民主的社會，總是要透過民主機制決定重大公共政策。（編輯：黃瑞弘）1140524

黃國昌
盧秀燕稱刪補助款拿地方出氣 民進黨：倒果為因政院統刪地方補助款 民眾黨團將提案補足
周春米
核三重啟公投 周春米：太倉促也太草率屏東大新國小閒置校舍 再生為大新全齡共創基地
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
「小草」北所外靜坐遭騷擾 新北警送辦4嫌
72
更多編輯台推薦新聞：