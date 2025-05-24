世界高中提前開安置轉學會議 恐被扣減獎補助款

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（中央社記者陳至中、魯鋼駿台北24日電）新竹市世界高中日前自行宣布7月底停辦，並啟動學生轉學安置計畫。教育部今天表示，未獲同意停辦就召開轉學安置會議，影響學生受教權，依法可扣減獎勵補助或停止招生。

對此，世界高中校長李瑞光今天中午向中央社記者表示，暫不對此事回應。

世界高中日前自行宣布7月底將停辦，向教育部國教署申請停招，並積極啟動學生轉學計畫，優先與鄰近學校開會協調提供轉學名額。

不過，教育部國民及學前教育署審視校方送出資料，認定不符合法規規定，16日函復校方「不同意」114學年度停辦，並要求校方繼續辦學，照顧學生到畢業。校方22日向學生、家長道歉，並停止轉學輔導。

教育部今天以文字回應向中央社補充指出，世界高中已向國教署確認，將持續經營校務。至於不當處理學生轉學，依照「私立學校法」第55條規定，經主管機關糾正、限期改善，屆期仍未改善，教育部徵詢私立學校諮詢會意見後，可停止部分或全部的獎勵、補助，或是停止部分或全部班級的招生。

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教育部表示，目前正查核世界高中的財務狀況、合格教師比率等。若確認有財務顯著惡化、不能清償債務等情況，將提送私校退場審議會，討論是否要列為「專案輔導學校」。

依照規定，一旦被列為專輔學校，將給予2年改善期，屆期未能免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生，並於當學年度結束時停辦。停辦2個月內學校法人會被解散，剩餘財產須捐贈退場基金、中央機關或縣市政府。（編輯：戴光育）1140524