四川民眾討薪未果縱火 警方通報否認拖欠薪水

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（中央社台北24日電）四川省宜賓市一家紡織廠日前火災，網傳是前員工遭欠薪後縱火，當地警方昨晚通報否認廠方「剋扣、拖欠工資人民幣800元」，並對造謠者查處。但縱火者家貧及未能及時取得薪資的事實，仍引發許多網友同情。

20日12時許當地發生一起放火案。27歲的犯罪嫌疑人文某當天上午前往一紡織廠點火引發火情，隨後他被警方刑事拘留，濃煙延燒超過一天，無人傷亡。網傳他被拖欠月薪人民幣800元（約新台幣3360元），是導致縱火原因。

宜賓市屏山縣公安局23日通報，初步查明案件相關情況，指文某自幼因家境、輟學等原因較為悲觀自閉，輟學後隨父母外出或獨自打工。

他在今年3月1日到屏山縣某紡織廠上班，並在4月25日發薪日當天順利取得3月工資，隨後於4月30日提出辭職申請，5月15日在辦理完離職手續和剩餘5370元工資結算後，當即提出現場支付工資要求。

通報說，「考慮到文某的實際情況，財務經辦人員同意提前發放，隨即按規定走審批流程」。文某15日返家後，再次聯繫主管要求支付工資未果，隨即產生報復念頭。20日上午，文某到工廠放火，後又持刀將財務人員刺傷。

文某供述，辭職是因為產生輕生厭世的情緒，「急於拿到工資給母親後自殺了結」，但願望未得到及時滿足，用報復企業的方式自我了結。

通報說，網傳「紡織廠剋扣、拖欠800元工資」不屬實，宜賓市公安局23日公布了3起與此縱火案相關的網路謠言，指造成不良社會影響，他們分別被處以拘留6日行政處罰、300元罰款及公開道歉信。

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相關通報仍引發質疑，有些網友對文某的家世表達同情，也對紡織廠同意提前處理卻仍造成憾事不解。

中國官方多次提出要加強治理欠薪問題，但討薪相關風險仍在增加。美國自由亞洲電台21日報導，過去多日中國多地爆發集體討薪事件，涵蓋建築工人、教師、環境衛生清潔工人與醫護人員，反映出地方財政緊張背景下基層勞工的處境日益艱難。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1140524