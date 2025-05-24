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台東某高中職畢冊涉霸凌、性平爭議 回收再修正

2025/5/24 13:22
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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣某高中職畢業紀念冊內容涉及霸凌、性別平等爭議，部分師生和家長認為不妥。校方今天表示，已通知回收，修正有爭議頁面，而基於教育及輔導立場不懲處。

1名學生家長告訴中央社記者，翻開畢業紀念冊嚇一跳，某班級內容如爆料雜誌，內容包含「全班學生比中指大合照」、「二女涉K毒自我麻痺」、「校園少女驚群架鬥毆」、「無視校規當眾釘孤枝」與「某某懷有身孕、嫁入豪門」等，甚至以移花接木方式，在師長照片上標註未曾說過的話如「近年學生明顯降智」。

這名家長說，採用「爆料新聞」格式確實不同，但其中多為負面內容，「開教師的玩笑過火了」，編輯時應尊重他人意見，尤其當對方是師長時。

李姓學生表示，有礙觀瞻爭議內容須經學生和教師審核、過濾，單就畢業紀念冊格式和發想是很不錯，創意方面有參考價值，但她不會想以「涉毒」或「暴力行為」引發關注。

郭姓校友說，感覺很有創意，也讓畢業紀念冊更活潑，但如果要採取負面反思，還是要經全班、當事人甚至家長同意較妥當。

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校方學務處透過訊息表示，疑義頁面已由負責班級完成調整，送印刷廠排版，準備印製及後續作業。為確保畢業生拿到修正後的頁面，將安排各班收回畢業紀念冊，請廠商協助裁切後預留空間，貼上修正後頁面。

校方說，班級編輯是各班熱心公共事務學生，即使內容不妥，基於教育及輔導立場不懲處，也不影響既有畢業典禮活動規劃。學校以往基於信任原則，僅審查大樣，基於今年度產生爭議，將完善畢業紀念冊作業流程，嚴謹審查機制，確保畢業生及教職員權益。（編輯：李明宗）1140524

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