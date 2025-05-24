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美禁哈佛招國際生 澳門鼓勵受影響學生赴澳升學

2025/5/24 12:52
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（中央社台北24日電）美國宣布禁止哈佛大學招收國際學生後，澳門官方鼓勵澳門的大學留意最新情況，為受影響的學生提供轉學便利及協助，吸引他們赴澳門升學，並指已聯絡在哈佛就讀的澳門學生。

澳門教育及青年發展局（教青局）今天在官網發布，表示近日美國政府突然改變當地大學招收留學生的政策，試圖禁止哈佛大學招收國際學生，而當地法院已介入處理，事件仍在不斷變化中，教青局密切關注最新動向。

澳門教青局鼓勵澳門高校留意最新情況，為倘有受影響的學生提供轉學便利及協助，保障學生就學權益，而具體措施將由各高校按實際情況訂定。教青局已聯絡在該校就讀的澳門學生，隨時提供諮詢及協助。

這篇公告說，為助力澳門打造國際高端人才集聚高地，教青局將持續推動澳門高校透過多元的招生途徑和就學支援措施，吸引各地優秀學生來澳升學，推動澳門高等教育朝國際化發展。

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美國總統川普政府22日撤銷哈佛大學招收國際學生的權利，哈佛大學23日對川普政府提起訴訟後，法官裁定暫停川普政府對這所全球知名學府招收國際學生的禁令。

在傳出美國政府宣布取消哈佛大學招收國際學生的資格後，香港科大23日率先宣布，向現正就讀哈佛的國際大學生及研究生，以及持有哈佛學位課程錄取通知的學生，發出公開邀請，歡迎他們加入科大繼續學業，延續學術追求。科大表示希望提供此機會，讓優秀學子能無間斷地追求學術理想。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1140524

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