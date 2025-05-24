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哈佛被禁招國際生 台灣學生：暑假到了能不能回家？

2025/5/24 07:28（5/24 07:39 更新）
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（中央社記者廖漢原紐約23日專電）美國法官裁定川普政府須暫停執行對哈佛大學招收國際學生的禁令，不過外界認為邊境移民官員權力大，如何執行難以預測。就讀哈佛的台灣學生指出，大家心情當然不好，「我們到底能不能離境，暑假到了能不能回家？」

哈佛大學國際學生近6800人，包括即將入學的台灣留學生約有50多人。哈佛大學（Harvard University）學風自由開放，與川普（Donald Trump）政府掀起的「讓美國再次偉大」基層風潮有極大差異。

就讀哈佛法學院的研究生蔡同學表示，哈佛與川普政府衝突已一段時間，這段期間大家心情蠻忐忑的，希望有更多資訊。昨天被通知國土安全部能夠取消國際學生的資格，大家當然心情很不好。

「每個人旅遊規畫都經過蠻多波折，事情大概3、4月就開始了，自己已取消4月旅行，現在很猶豫6月要不要回台灣，真是太不可預測了。」蔡同學嘆。

他說：「政府在邊境的權力是很大的，沒什麼申訴管道，這對預計長久待在美國的人來說後果比較大，因為一被拒絕入境，未來5年內都不能入境。」

川普政府認為，知名長春藤院校校園充滿自由派意識形態，傾向支持巴勒斯坦與反猶太主義，學界多反對當前政策，官方除了大砍政府補助經費外，還針對參與群眾活動的學生。

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蔡同學強調，學校向法院提告，法院命令已下來，但這只是一時緩解緊張。事件中學生被告知個人權益在美國境內和邊境不一樣，如果離境再回來，官方在邊境的權力是比較大的。

「對國際學生來說還是一個難題，我們到底能不能離境，暑假到了能不能回家？」（編輯：陳慧萍）1140524

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