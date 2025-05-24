外籍生高比例校院在美眾多 川普禁哈佛招收掀波

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影片來源：中央社

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）川普政府22日禁止哈佛大學招收外籍生、要現有外籍生轉學，這項措施今天暫被聯邦法官擋下。外籍生如今是美國高等教育一大支柱，川普對哈佛動手勢必讓其他校院如坐針氈。

華爾街日報指出，美國國土安全部22日宣布將撤銷哈佛大學（Harvard University）招收外國學生的資格，認為哈佛大學未能為學生，特別是猶太學生營造安全校園環境，並指校內許多「反美、親恐怖主義的煽動者」是外國學生。目前哈佛大學招收約7000名國際學生，占學生人數逾1/4。

川普政府撤銷哈佛大學招收外籍生權利後，哈佛對川普政府提起訴訟，聯邦法官23日裁定暫停行政部門對這所全球知名學府招收外籍生的禁令。這項裁定並未解決紛爭，但讓哈佛暫時得以維繫現有作法。

常春藤（Ivy League）名校之一的哈佛大學自今年3月以來就被川普政府盯上，當時行政部門表示出於對反猶主義的擔憂，要審查補助哈佛的近90億美元聯邦資金。哈佛大學則提起聯邦訴訟，控告政府侵犯大學的憲法權利和正當程序。

紐約時報指若失去外籍生，哈佛大學學生恐流失1/4。然而紐約大學、約翰霍普金斯大學、哥倫比亞大學、卡內基美隆大學（CMU）等學府所擁有的外籍生比例較哈佛更高。能吸引外籍生一向反映美國各大學國際聲譽及財務實力的指標，如今反淪為各校一大弱點。

紐時根據美國教育統計中心（National Center for Education Statistics）及卡內基高等校院分類（Carnegie Classification）整理出全美50所外籍生占比高的院校。外籍生占比28%的哈佛大學只排在第15名。

外籍生比例最高前三名校院分別為伊利諾理工學院（IIT）的51%、卡內基美隆大學的44%、史蒂文斯理工學院（Stevens Tech）的42%。

哥倫比亞大學外籍生占比40%排第6、約翰霍普金斯大學39%排第7、紐約大學37%排第8、麻省理工學院30%排第14，都是外籍生占比高於哈佛的名校。連排在末尾第50名的加州大學戴維斯分校（U.C. Davis），外籍生占比都達15%。

紐時指出，由於像中國、印度等國的收入提高讓更多家庭願把孩子送到美國讀書，全美各校院的外籍生占比過去20年都在成長。

外籍生通常要支付全額學費，成為學校重要收入來源。在美外籍生的全額學費幫助補貼給美國本地生的獎助學金。美國的公立研究型大學尤其希望外籍生就讀，彌補州政府減少教育補助。

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事實上高教已形同美國一大出口產業，來美就讀的外籍生還得有住宿、購物與書籍等開支。根據非營利國際教育機構美洲教育者年會（NAFSA）分析，2023-24學年度裡110多萬外籍生貢獻美國經濟約430億美元，大多為學費與住宿。

對各大學來說，川普政府的做法為招收外籍生蒙上陰影，外籍生減少勢必帶來嚴重財務衝擊，影響層面更不僅止於課堂教學、研究發展，甚至會影響到美國培養下一代的勞動力。（譯者：陳亦偉）1140524