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葉宏蔚詹又蓁4強落敗 無緣大馬羽賽混雙冠軍戰

2025/5/24 13:17
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（中央社記者陳容琛台北24日電）BWF超級500系列的馬來西亞羽球大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁今天在4強以10比21、7比21不敵中國組合馮彥哲、黃東萍，無緣晉級冠軍戰。

馬來西亞羽球大師賽今天進行各組4強對決，混雙世界排名23的台灣組合葉宏蔚、詹又蓁昨役扳倒丹麥組合維斯特加（Mads Vestergaard）、布希（Christine Busch），締造生涯首度勇闖世界羽球總會（BWF）500等級賽事4強的里程碑。

身為僅存的台灣代表，葉宏蔚、詹又蓁今天在混雙4強面對世界排名第2的中國組合馮彥哲、黃東萍，雙方曾於上週的泰國羽球公開賽交鋒，不過台灣組合在首輪吞敗。

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此役首局葉宏蔚、詹又蓁前段還能緊咬比分，但在6比7落後時連丟7分，導致分差瞬間擴大，在無法有效阻擋對手攻勢情況下，台灣組合以10比21率先讓出。

次局葉宏蔚、詹又蓁一路處於挨打劣勢，加上自身失誤較多，開局即陷入大幅度落後，並以3比11進入技術暫停，雖然台灣組合在接下來嘗試追分，不過最後還是以7比21落敗止步4強，無緣搶下冠軍戰門票。（編輯：龍柏安）1140524

葉宏蔚
葉宏蔚、詹又蓁勝丹麥組合 首闖大馬羽球賽混雙4強馬來西亞羽球大師賽 葉宏蔚詹又蓁混雙晉8強
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