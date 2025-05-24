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鋒面南移苗栗台中豪雨特報 花東留意強降雨

2025/5/24 13:41（5/24 14:03 更新）
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圖為北市內湖區民眾撐傘過馬路。中央社記者王飛華攝 114年5月24日
圖為北市內湖區民眾撐傘過馬路。中央社記者王飛華攝 114年5月24日
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）交通部中央氣象署今天表示，鋒面通過台灣，目前雨區往南移動，北部雨勢稍微趨緩，已針對苗栗縣、台中市發布豪雨特報，而花東地區下半天須留意強降雨。

氣象署在下午1時10分，針對苗栗縣、台中市發布豪雨特報，而大雨特報涵蓋範圍包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天天氣受到鋒面通過影響，雨區往南移動，截至中午12時42分，雨勢最大出現在台中豐原區，3小時累積雨量121毫米，過去1小時累積雨量也是目前最大、達到71毫米。

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張竣堯指出，隨著鋒面往南移動，北部雨勢將稍微趨緩，但須留意中南部，特別是山區雨勢較大，而花蓮、台東地區下半天可能會發生強降雨。

另外，氣象署還發布陸上強風特報，鋒面通過及東北風偏強，今天上午至25日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。（編輯：李亨山）1140524

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中央氣象署24日下午持續對台中市及苗栗縣發布豪雨特報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署24日下午持續對台中市及苗栗縣發布豪雨特報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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