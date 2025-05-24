吳德榮：鋒面南下慎防雷雨 北台灣轉涼

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）氣象署今天針對桃園以北地區發布大雨特報，氣象專家吳德榮表示，今天「梅雨季」第3波鋒面南下，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，南部轉有局部短暫陣雨，北台灣轉涼。

交通部中央氣象署今天上午7時35分，針對基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市發布大雨特報，受鋒面影響，易有短延時強降雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，今天「梅雨季」第3波鋒面南下，伴隨對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，南部轉有局部短暫陣雨。

吳德榮表示，各地氣溫略降，北台灣轉涼，北部22至28度，中部22至30度，南部24至34度，東部21至30度。

他指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天、26日鋒面結構迅速減弱，各地雲量多、有局部短暫陣雨或雷雨，仍有小範圍對流發展的機率，各地氣溫稍降；27日鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉。

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吳德榮表示，28日另一波鋒面逐漸接近，雲量漸增，轉有局部短暫降雨，機率愈晚愈高；29日「梅雨季」第4波鋒面南下，仍為「移動性鋒面」、挾南方水氣，有大範圍明顯降雨。

5月30日至6月1日為端午節連假，吳德榮指出，30日鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地天氣先後好轉，南台灣離鋒面較近、清晨仍有局部短暫陣雨的機率；連假第2、3天各地晴時多雲，逐日升溫，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。（編輯：戴光育）1140524