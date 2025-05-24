雙北桃基大雨特報 台東防焚風高溫連續探36度

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（中央社台北24日電）中央氣象署預報，今天受到鋒面影響，上午發布台北、新北、桃園、基隆大雨特報；天氣炎熱，發布屏東、台東為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台東有焚風發生的機率。

氣象署預報，今天鋒面通過，各地降雨機率提高，中部以北、東北部及東部陸續會有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，氣象署預報，東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，天氣轉涼，白天高溫約25、26度，晚上會降到22、23度左右，中部及花蓮氣溫也會下降些，高溫約29至31度，其他地區較不受影響，高溫仍有32至35度。

氣象署預報，受到西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率；天氣高溫炎熱，今天屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

離島天氣，氣象署預報，澎湖為多雲短暫陣雨或雷雨，25至31度；金門為陰時多雲短暫陣雨或雷雨，24至29度；馬祖為陰短暫陣雨或雷雨，24至26度。

氣象署預報，東北風增強，台南以北、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面通過，受降雨洗除作用影響，空品多為良好；金門、馬祖夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：戴光育）1140524