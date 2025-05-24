台鐵北迴線和仁至崇德段搶通 恢復雙線行車

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）受到日前強降雨影響，台鐵北迴線和仁至崇德間發生土石流而中斷，東正線21日搶通，採單線雙向行車。台鐵表示，西正線昨天晚間完成搶修，首班車在今天清晨5時45分從花蓮開出，恢復雙線行車。

台鐵和仁=崇德間5月18、20日兩度受到強降雨影響，造成和仁=崇德間電力設備損壞及土石泥流淹沒東、西正線。

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台鐵今天發布新聞稿表示，經過員工全力搶修，動員上百人次及各類施工機具車輛（包括挖土機、吊車、工程維修車、電力維修車、石砸車等），東正線先於5月21日搶通，恢復單線雙向行車。

台鐵指出，西正線因受損情形較為嚴重，5月23日晚間10時完成搶修，並進行試運轉後，首班車203次於今天清晨5時45分從花蓮開出，恢復雙線正常行車，但考量行車安全，採取限速慢行措施。（編輯：戴光育）1140524