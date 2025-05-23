桃機114年旅客量挑戰疫情前水準 盼能上修

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）桃園國際機場公司先前預估今年桃機旅客量可望恢復疫情前水準4868萬人次，隨著國定假日增加，桃機公司副總經理李俊德今天表示，將持續觀察，希望能夠上修。

端午假期將到來，加上適逢公私立大學進入學年尾聲，桃園機場公司今天表示，端午疏運期間自5月29日至6月2日，其中5月29日為出發尖峰，抵達尖峰日則在6月1日，預計5天總運量逾68.7萬人次，建議旅客提早3小時抵達機場。

為順利紓解人潮，航警局安檢線與移民署e-Gate於每日尖峰時段都會滿開。李俊德在記者會時表示，經過移民署、航空警察局這段時間努力，觀察近幾個月，自動通關出境部分 旅客平均排隊不會超過3分鐘，至於每天尖峰時段安檢，旅客排隊最多不會超過10分鐘，安檢大多都在5分鐘以內完成，旅客應該很有感。

除了疏運期間增派人力、提升安檢查驗服務能量外，在聯外交通部分，機場公司表示，桃園機場提供旅客安全且多元的交通工具選擇，像是機場捷運、客運巴士、排班計程車等。

李俊德提到，機場捷運5月3日起固定清晨5時30分由A1台北車站發出直達車，停靠A3新北產業園區站和A8長庚醫院站，未來將視旅客需求，協調能否在提前至清晨5時發車。

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值得一提的是，立法院日前三讀通過紀念日及節日實施條例，新增「4+1」天放假日，其中今年下半年多3天假，可望推升民眾出遊頻率。

桃園國際機場在疫情前，108年旅客量達4868萬人次，原先預估今年可望恢復疫情前水準。李俊德表示，將持續觀察，希望能夠上修，他還提到，目前興建中的桃機第3航廈預計於2027年完工，至於北登機廊廳預定今年9月先啟用。（編輯：李亨山）1140523