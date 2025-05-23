台北國際觀光博覽會買氣旺 日韓詢問度高

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台北國際觀光博覽會今天起登場，旅遊業者指出，首日買氣比去年成長約1至2成，其中日本、韓國暑假行程相當熱門，歐洲路線 也有不少民眾詢問。

台北國際觀光博覽會TTE今天起至26日在台北世貿舉行，今年規模再創新高，使用超過4000坪展示空間，參展廠商較去年成長近40%、達350家。

可樂旅遊表示，首日人氣、買氣皆旺，整體業績較去年成長約1至2成，以日本、韓國及歐州商品最熱絡，今年因航空公司機位供給增加，亞洲短線商品價格明顯調降，以暑假日本團為例，團費較去年同期便宜約2成。

東南旅遊指出，這次日本暑假親子行程全面祭出8折優惠，成為最受歡迎的熱賣焦點，首日整體業績成長幅度超過2成，並看好4天展期業績有機會挑戰增加逾4成。

易飛旅遊這次推出日本九州小資美食5日遊買一送一優惠，業者提到，首日銷售最佳仍是日本和暑假商品，而日本四國和韓國暑假團體同樣都表現不錯，長程線的土耳其和奧捷也有不少客人下訂。

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航空公司同樣搶攻旅遊商機，華航線上促銷同步開跑，台灣出發全航線優惠77折起，至於台灣虎航則祭出全航線優惠票價799元起，長榮航空這次旅展主打桃園往返東京、大阪、香港等航線的限時優惠，推出桃園-香港來回最低3230元起優惠。

不少有意出遊的民眾希望透過台北國際觀光博覽會搶便宜，為減少旅遊糾紛，保障旅客權益，中華民國旅行業品質保障協會分享5大撇步，包括選擇國內合法旅行社、看清行程內容、簽訂旅遊契約書、索取旅行業代收轉付收據、遵守景區安全規定。（編輯：陳清芳）1140523