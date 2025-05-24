桃機受雷雨風切影響 分流起降、多航班轉降外場

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（中央社記者葉臻桃園機場24日電）桃園航空氣象台今天上午9時7分發布雷雨當空警報，影響入境行李提領作業，且風切影響，目前實施起降分流，離場起飛航班集中於南跑道依序等待，已有6航班轉降外場。

桃園國際機場股份有限公司表示，雷雨當空警報持續到9時43分解除，入境行李提領作業由於雷雨安全因素暫停作業，可能稍有延遲；風切影響，航管單位考量整體安全，目前實施起降分流，離場起飛航班集中於南跑道依序等待。

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機場公司說，截到10時45分，轉降外場航班包括SL398泰國獅子航空（廊曼到桃園）轉降台中，已於10時5分返場；O3265順豐航空貨機（寧波到桃園）轉降溫州，預計下午1時43分到場；AK1510亞洲航空（亞庇到桃園）轉降高雄。

其他包括NX632澳門航空（澳門到桃園）返回澳門；MF887廈門航空（廈門到桃園）轉降高雄；MF879廈門航空（福州到桃園）轉降溫州；提醒搭機及接機旅客可查詢航空公司官網。（編輯：李明宗）1140524