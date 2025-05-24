加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

桃機受雷雨風切影響 分流起降、多航班轉降外場

2025/5/24 11:56（5/24 12:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為桃園國際機場出境大廳。（中央社檔案照片）
圖為桃園國際機場出境大廳。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園機場24日電）桃園航空氣象台今天上午9時7分發布雷雨當空警報，影響入境行李提領作業，且風切影響，目前實施起降分流，離場起飛航班集中於南跑道依序等待，已有6航班轉降外場。

桃園國際機場股份有限公司表示，雷雨當空警報持續到9時43分解除，入境行李提領作業由於雷雨安全因素暫停作業，可能稍有延遲；風切影響，航管單位考量整體安全，目前實施起降分流，離場起飛航班集中於南跑道依序等待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

機場公司說，截到10時45分，轉降外場航班包括SL398泰國獅子航空（廊曼到桃園）轉降台中，已於10時5分返場；O3265順豐航空貨機（寧波到桃園）轉降溫州，預計下午1時43分到場；AK1510亞洲航空（亞庇到桃園）轉降高雄。

其他包括NX632澳門航空（澳門到桃園）返回澳門；MF887廈門航空（廈門到桃園）轉降高雄；MF879廈門航空（福州到桃園）轉降溫州；提醒搭機及接機旅客可查詢航空公司官網。（編輯：李明宗）1140524

#桃園國際機場
#溫州
#澳門
#亞洲航空
#桃園國際機場股份有限公司
#泰國
#廈門
延伸閱讀
雷雨當空 松山機場晚間暫停地面作業雷雨影響能見度 松山機場暫停起降松機因雷雨暫停地面作業 3架次航班受影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：