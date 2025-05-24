大雨又潑進淡水站車廂 北捷擬檔板截水設施改善

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）鋒面來襲，台北市今天上午降大雨，捷運淡水站車廂內又出現積水。台北捷運公司表示，除派員清潔並調整列車停靠月台，正研擬加裝屋頂檔板或截水設施等改善。

台北捷運公司今天表示，淡水信義線淡水站為開放式設計的高架車站，興建時考量正常降雨狀況，屋簷設計向外延伸約2.2公尺，不過今天上午8時許受瞬間強風雨影響，仍有雨水潑入車廂。

北捷指出，得知狀況後立即動員車站清潔人員上車處理，並調整後續列車停靠於背風側的月台，以降低雨水進入車廂機率，同時引導民眾改至此側月台乘車。

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淡水站4月10日同樣因大雨導致車廂內積水，北捷當時表示將研擬調整列車開關門時機因應，以確保車廂環境及旅客乘車舒適。

北捷今天表示，對於突發大雨，除採機動調控列車停靠月台及開關門時機，以及加強車站人員巡查與清潔作業外，正研擬在不影響結構安全及整體景觀下，針對淡水站屋頂設置檔板或截水設施等改善方案。（編輯：戴光育）1140524