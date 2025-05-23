北捷：文湖線遇大雨、落雷將調降部分路段行駛速度

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北捷運文湖線全線以高架方式興建，原先便有颱風來襲停駛的應變機制，而隨著極端氣候加劇，北捷宣布，未來若遇大雨、落雷等天候，將適時調降部分路段行駛速度，並派員隨車。

文湖線7日在上班尖峰時間發生異常，1部列車停靠在站間近10分鐘，影響全線列車運行，候車乘客甚至回堵至板南線，忠孝復興站因此啟動人潮管制措施約40分鐘。

台北捷運公司當時說明，當天有短暫陣雨或雷雨，這部列車出現超速、空轉打滑、初始化失敗等多重警訊，造成列車通訊異常並啟動自趨安全保護機制，導致無法自動行駛，須派員上車手動駕駛。

此事件引發關注，台北市長蔣萬安在議會備詢時允諾將啟動專案體檢，北捷接著在21日邀集內外部專家組成小組，針對列車、系統設施與營運3面向全面檢視。

北捷透過新聞稿說明，文湖線為全自動無人駕駛系統，其中內湖路路段又是鋼製路面，較易受大雨影響而溼滑，因此除了針對易打滑路段加強塗環氧樹脂金鋼砂維護，將新增瞬間強降雨應變措施，確保旅客及行車安全。

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北捷指出，即日起若遇大雨、落雷天候，行控中心會視情況調降文湖線內湖路段的行駛速度至原速度75%，並派員隨車監控。

此外，台北市昨天晚間降下雷雨，文湖線再度出現異常。北捷說明，1部列車因號誌設備輸出入板受雷擊影響，暫時無法自動駕駛，經派員上車排除後恢復正常。（編輯：李亨山）1140523