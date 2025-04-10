雨水潑進淡水站車廂 北捷：迅速清潔營運正常

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）今天北部下大雨，網友指雨水潑進淡水捷運站車廂、地板淹水。北捷表示，受瞬間大雨影響，淡水信義線淡水站雨水潑入列車車廂，已馬上派員清潔，捷運營運正常。

王姓民眾在網路社群Threads發文及影片表示，淡水捷運站的實況轉播，雨直接炸進車廂內，捷運車廂地板積水，列車啟動後，大片積水往車廂後面移動，所有人立刻把腳抬起，他搭乘捷運20多年來，首次碰到此狀況。

台北捷運公司以新聞稿說明，今天上午，受瞬間大雨影響，淡水信義線淡水站發生雨水潑入列車車廂情形，行控中心接獲行車專員通報後，立即動員各站清潔人員上車處理，捷運系統全線營運正常。

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北捷說明，淡水站為戶外高架設計，列車車門開啟時雨水隨即潑入車廂，並非車廂淹水。今天瞬間大雨影響時間約半小時，感謝清潔人員迅速清潔維護旅客安全。

北捷說，持續關注極端氣候所帶來的影響，針對突發性大雨等天候變化，未來若發生類似情形，將研擬調整列車開關門時機，並持續加強高架車站與平面加強巡查與清潔作業，確保車廂環境及旅客乘車安全。（編輯：李錫璋）1140410