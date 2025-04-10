台鐵桃園路段大雨淹軌面 影響23列次、逾5千人

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）台鐵內壢到富岡間今天上午因大雨積水淹過鐵軌軌面，雙向無法通行約2小時，台鐵公司統計，共影響23列次、旅客約5210人，旅客若因列車不通行無法搭乘，1年內售票窗口退票，可免手續費。

台鐵發布新聞稿說明，大雨影響，上午9時52分起，內壢站至富岡站間東、西正線陸續積水超過軌面，無法開行列車，東、西雙線暫時停駛；自11時53分起，內壢與富岡間積水已退，恢復雙線通車，中午12時10分起取消公路接駁。

台鐵統計，至中午12時30分，共影響23列次、旅客約5210人。

台鐵說，旅客預定乘車班次因受大雨影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商的規定扣手續費後退票款。

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另，使用信用卡購票旅客，可於乘車日起1年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶；因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。

台鐵說，持中斷區間台鐵定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。（編輯：陳政偉）1140410