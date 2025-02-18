淡水信義線車廂遭怨飄異味 北捷：服務前皆全面清消

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）有網友表示捷運淡水信義線上尿騷味很重，北捷今天表示，全面檢視列車後並未發現異味，每天列車上線前都會以漂白水消毒、每個月清洗空調濾網等。

網友在社群平台發文表示，搭台北捷運通勤時，常常在淡水信義線聞到類似尿騷味。

北捷今天表示，旅客反映淡水信義線列車車廂異味一事，今天上午已全面檢視淡水信義線列車，並未發現異味，後續將持續加強清消作業。

北捷行車處長曾朝暉說，列車異味原因很多，可能是旅客身體不舒服、打翻飲料食物等，加上列車會經過硫磺味濃的北投地區。

北捷說，每日電聯車出車前，均以防疫標準漂白水全面加強車廂座椅、靠背、欄杆、把手與屏風、地板、車間通道等旅客常接觸設備清消作業，經檢查合格後才能上線服務。

空調部分，除列車營運全時段皆開啟空調系統，每週以防疫標準漂白水噴灑迴風口，每月將空調濾網拆卸清洗浸泡漂白水消毒。

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除每日例行的清潔檢查，北捷說，主管不定期至各機廠督導清潔作業、查核清潔工法、清潔器具及清潔劑等，確保清潔過程均符合規範。

北捷呼籲旅客在捷運系統如遇有不潔或發現異味，列車上可透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。（編輯：蕭博文）1140218