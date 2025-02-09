文湖線8日晚間頻急煞 北捷：號誌設備網路傳輸延遲

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）台北捷運文湖線昨天晚間出現異常，多名旅客反映列車頻頻急煞，候車時間也增加。捷運公司表示，維修人員連夜檢修發現，此事件是號誌設備網路傳輸延遲導致，將請原廠協助釐清。

許多網友昨天晚間透過社群平台反映文湖線異常情形，除了頻繁緊急煞車令人不適，各站停靠及候車時間也較往常久，部分旅客因此改搭其他交通工具。

台北捷運公司今天發布新聞稿說明，行控中心昨天晚間8時許發現文湖線中山國中站至文德站間號誌異常，立即請維修人員檢修，同時採彈性調度列車班距及停靠時間因應，以維持系統全線運轉。

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北捷指出，維修人員連夜檢查發現，異常是號誌設備網路傳輸延遲導致，關閉重啟後就恢復正常運作了，後續將請原廠協助釐清詳細原因。

北捷表示，昨天至營運結束期間，列車有停靠及候車時間增加、煞停等情形，對於造成不便表達誠摯歉意，旅客若因此中途提前出站或已進站不搭乘，都可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。（編輯：李淑華）1140209