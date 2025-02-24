文湖線軌道冒火花 北捷：車底鼠屍致短路 營運正常

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北捷運文湖線今天上午軌道跳電且冒出火花，北捷表示在車底發現老鼠屍體，造成導電軌短路；目前軌道與營運正常。

台北捷運表示，上午8時左右，文湖線松山機場站往大直站間上行軌道因為短路造成短暫跳電，伴隨些許火花，並非爆炸，行控中心依照SOP派員確認，隨車人員檢視軌道正常無異狀。

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北捷表示，檢視該部列車，發現車底有長約20公分的老鼠屍體，研判是因鼠屍接觸車體及導電軌造成短路，產生火花及跳電。

北捷提醒旅客，如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。（編輯：方沛清）1140224