貓纜3/3漲價 單次票180元、水晶車廂加價50元

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北捷運宣布貓空纜車3月3日起漲價，每人每次票價新台幣180元、一日票每張300元，水晶車廂每趟加價50元。台北市民、6至12歲兒童、身心障礙者等票價不變。

台北捷運公司今天以新聞稿表示，貓空纜車為持續提供安全可靠服務並永續經營，參考國內外知名觀光纜車票價與收費方式，經過台北市政府三貓2.0會議多次討論及貓空商圈在地代表建議，貓空纜車將自114年3月3日起調整收費方式。

北捷說，一般旅客原以站數計費方式，改為以單次票計算，每人每次票價180元，一日票每張300元。而台北市民、台北市政府退休公教人員、全國6至12歲兒童、65歲（含）以上老人及北市55歲（含）以上之原住民、身心障礙者及其必要陪伴者1人等具優惠身分者，票價維持不變，每人每次票價50元、一日票每張100元。

而最受旅客歡迎的水晶車廂，因車廂玻璃地板採嚴格的安全標準，每節車廂僅能容載5人，低於一般車廂可容載的8人。加上維持水晶車廂通透度與觀景感受，設備維護成本較高。

北捷參考113年7至9月到訪貓纜旅客意見回饋，及韓國、香港等觀光纜車同業在水晶（透明）車廂皆採差別定價方式，故自3月3日起旅客搭乘水晶車廂時，除原有纜車票價外，不論身分類別，升等搭乘水晶車廂，每人每趟次加價50元。

同時，大台北公車貓空右線、貓空左線則擴及所有搭乘貓纜旅客皆可免費搭乘，使貓空纜車、動物園與貓空地區結合成為大三貓園區，將旅遊範圍由貓纜車站擴大至貓空纜車沿線。

北捷表示，營運17年的貓空纜車，原本票價採搭乘1站70元、2站100元、3站120元的計費方式，與世界各國觀光纜車相比，收費方式較複雜、票價過於低廉。面對龐大的設備維護費用，加上物價通膨、電費攀升與基本工資調漲等壓力，使得營運成本大幅增加。

北捷表示，經參考國內外同業收費方式、巿府三貓2.0會議多次討論及貓空商圈在地代表建議，為了持續提供安全可靠的觀光遊憩服務，簡化收費方式並適度反映合理票價勢在必行。

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北捷以國內外知名觀光纜車票價為例，日月潭纜車每公里票價約100元、日本箱根纜車每公里票價約80元、新加坡花柏山線纜車每公里票價約230元、韓國松島海上纜車每公里票價約210元，調整後的貓空纜車平均每公里票價約45元，仍遠低於國際纜車同業。

北捷說，為配合貓空纜車票務系統更新轉換，即日起至3月2日，貓空纜車購票網、電商平台等將僅販售北北基好玩卡無限暢遊卡、景點暢遊卡及世壯運好玩卡，如欲購買其他票種，要至貓空纜車各車站現場購票。（編輯：李錫璋）1140227