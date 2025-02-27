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貓空纜車3/3漲價 北市：公車、YouBike不調整

2025/2/27 18:07
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（中央社記者陳怡璇台北27日電）貓空纜車3月3日將調漲，外界關注公車、YouBike票價；北市交通局長謝銘鴻今天表示，沒有要調整公車跟YouBike價格，市府發展大眾運輸、降低通勤族負擔的目標不變。

台北捷運今天宣布貓空纜車3月3日起漲價，每人每次票價新台幣180元、一日票每張300元，水晶車廂每趟加價50元。

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謝銘鴻出席道安會報被問及貓空纜車漲價時表示，貓纜設備與人力成本逐年上升，票價調整有配套。

媒體問到，是否也要調漲公車、YouBike票價。謝銘鴻表示，北市2030年希望達到70%綠運輸目標，也希望降低通勤族負擔，這次運價調整不會漲票價。（編輯：蕭博文）1140227

謝銘鴻
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