忠孝復興站通勤時間列車異常 北捷：原因待查

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北捷運1部列車今天上午行經忠孝復興站時發生異常，車上旅客全數被請下車，月台一度被擠得水泄不通。北捷說明，此列車因推進設備異常自動停車，將送回機廠詳查原因。

許多網友在社群平台Threads發文，指1部列車在今天上午8時許行經捷運忠孝復興站時，列車地板突然發出異音，車內照明燈隨即熄滅，隨後車上就響起廣播，通知旅客改搭下班車，月台因此一度擠滿了人。

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對此，台北捷運公司透過新聞稿說明，這部列車當時因推進設備異常，列車依自趨安全設計自動停車，車廂內也改為緊急照明，行控中心基於維護旅客安全及確保服務品質，通知車上旅客換乘後續列車，同時採彈性調度列車及調整班距，因應尖峰人潮。

北捷指出，此事件處理時間約3.5分鐘，系統已恢復正常營運，旅客若有票證問題可洽車站詢問處。設備異常的原因，將在送回機廠後詳查。（編輯：戴光育）1140310