加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
台北捷運
新聞專題
台北捷運1/300
首頁 / 生活

忠孝復興站通勤時間列車異常 北捷：原因待查

2025/3/10 15:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北捷運1部列車今天上午行經忠孝復興站時發生異常，車上旅客全數被請下車，月台一度被擠得水泄不通。北捷說明，此列車因推進設備異常自動停車，將送回機廠詳查原因。

許多網友在社群平台Threads發文，指1部列車在今天上午8時許行經捷運忠孝復興站時，列車地板突然發出異音，車內照明燈隨即熄滅，隨後車上就響起廣播，通知旅客改搭下班車，月台因此一度擠滿了人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，台北捷運公司透過新聞稿說明，這部列車當時因推進設備異常，列車依自趨安全設計自動停車，車廂內也改為緊急照明，行控中心基於維護旅客安全及確保服務品質，通知車上旅客換乘後續列車，同時採彈性調度列車及調整班距，因應尖峰人潮。

北捷指出，此事件處理時間約3.5分鐘，系統已恢復正常營運，旅客若有票證問題可洽車站詢問處。設備異常的原因，將在送回機廠後詳查。（編輯：戴光育）1140310

台北捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北捷第140億人次旅客誕生 獲免費搭乘年票1張
17
更多編輯台推薦新聞：